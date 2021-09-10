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Кандидат в премьеры Японии заявил о важности мирного договора с Россией
Кандидат в премьеры Японии заявил о важности мирного договора с Россией - РИА Новости, 10.09.2021
Кандидат в премьеры Японии заявил о важности мирного договора с Россией
Экс-глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно, официально объявивший о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы правящей Либерально-демократической РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:53
2021-09-10T10:55
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
япония
таро коно
россия
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ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно, официально объявивший о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы правящей Либерально-демократической партии, а, следовательно, и на пост премьера страны после Ёсихидэ Суги, считает чрезвычайно важным работать над разрешением территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией."Что касается разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.), а также заключения мирного договора с Россией, я считаю работу по данному направлению чрезвычайно важной", - отметил Коно в ходе пресс-конференции в пятницу. Трансляция ведется телеканалом NHK.На прошлой неделе действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга неожиданно сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, что будет означать его отставку с поста премьер-министра. После его заявления стали определяться возможные кандидаты на его место.О своем желании бороться за пост председателя партии заявили уже три кандидата. До Таро Коно о выдвижении своей кандидатуры заявили бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр общенациональных дел Санаэ Такаити, известная своими крайне правыми взглядами. Ее кандидатуру поддержал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Также обсуждаются кандидатуры бывшего министра обороны и бывшего министра сельского хозяйства Сигэру Исибы и заместителя генерального секретаря Либерально-демократической партии Сэйко Ноды.Согласно опросам общественного мнения, первую позицию занимает Таро Коно, за ним Сигэру Исиба, далее с большим отрывом идет Фумио Кисида.Голосование на выборах главы партии запланировано на 29 сентября. После этого кандидатура победителя будет предложена на пост нового премьер-министра страны, окончательное утверждение которого должно пройти в ходе голосования в парламенте страны. Ориентировочно оно состоится 4 октября.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210905/khitretsy-1748739645.html
https://ria.ru/20210904/ostrova-1748669439.html
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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, таро коно, россия
10:53 10.09.2021 (обновлено: 10:55 10.09.2021)
 
Кандидат в премьеры Японии заявил о важности мирного договора с Россией

Кандидат в премьеры Японии Коно: я считаю важной работу по заключению мира с Россией

© AP Photo / Eugene HoshikoТаро Коно
Таро Коно - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно, официально объявивший о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы правящей Либерально-демократической партии, а, следовательно, и на пост премьера страны после Ёсихидэ Суги, считает чрезвычайно важным работать над разрешением территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией.
"Что касается разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.), а также заключения мирного договора с Россией, я считаю работу по данному направлению чрезвычайно важной", - отметил Коно в ходе пресс-конференции в пятницу. Трансляция ведется телеканалом NHK.
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О своем желании бороться за пост председателя партии заявили уже три кандидата. До Таро Коно о выдвижении своей кандидатуры заявили бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр общенациональных дел Санаэ Такаити, известная своими крайне правыми взглядами. Ее кандидатуру поддержал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Также обсуждаются кандидатуры бывшего министра обороны и бывшего министра сельского хозяйства Сигэру Исибы и заместителя генерального секретаря Либерально-демократической партии Сэйко Ноды.
Согласно опросам общественного мнения, первую позицию занимает Таро Коно, за ним Сигэру Исиба, далее с большим отрывом идет Фумио Кисида.
Голосование на выборах главы партии запланировано на 29 сентября. После этого кандидатура победителя будет предложена на пост нового премьер-министра страны, окончательное утверждение которого должно пройти в ходе голосования в парламенте страны. Ориентировочно оно состоится 4 октября.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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