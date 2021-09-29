https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752255280.html

Фумио Кисиду избрали лидером правящей партии Японии

Фумио Кисиду избрали лидером правящей партии Японии - РИА Новости, 29.09.2021

Фумио Кисиду избрали лидером правящей партии Японии

Экс-министр иностранных дел Фумио Кисида по результатам второго тура избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии, он станет новым... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:25

2021-09-29T09:25

2021-09-29T12:44

в мире

япония

фумио кисида

таро коно

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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Экс-министр иностранных дел Фумио Кисида по результатам второго тура избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии, он станет новым премьер-министром.Партия вела прямую трансляцию на своем сайте.Во втором туре за пост главы партии боролись Кисида и министр по делам административной реформы, отвечающий за кампанию вакцинации в стране, также ранее занимавший пост министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно.По итогам первого тура экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида лидировал с перевесом в один голос – за него отдали 256 бюллетеней, за Таро Коно – 255. Во втором туре Кисида получил 249 голосов депутатов парламента и восемь бюллетеней от ячеек партии в префектурах, всего за него отдали 257 бюллетеней. Таро Коно получил 131 голос от депутатов и 39 бюллетеней от ячеек на местах, всего он получил 170 бюллетеней.За пост главы ЛДП в первом туре боролись четыре кандидата: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида; министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, ранее также занимавший посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно; и две женщины - экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Такаити и Нода не прошли во второй тур, получив соответственно 188 и 63 бюллетеня.Голосование за кандидатуру премьер-министра пройдет в парламенте страны 4 октября.

https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751867452.html

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в мире, япония, фумио кисида, таро коно