https://ria.ru/20211110/yaponiya-1758335588.html
Кисиду переизбрали премьер-министром Японии
Кисиду переизбрали премьер-министром Японии - РИА Новости, 10.11.2021
Кисиду переизбрали премьер-министром Японии
Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:08
2021-11-10T09:08
2021-11-10T10:44
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром Японии, голосование транслировалось в прямом эфире.Согласно объявленным результатам, за кандидатуру Кисиды проголосовали 297 депутатов.Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Каждая партия выдвигает своего кандидата — как правило, это их лидеры. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей, то переизбрание Кисиды было прогнозируемым.Ранее в среду правительство в полном составе ушло в отставку. Этот кабинет министров был сформирован 4 октября в связи с избранием на пост премьер-министра Фумио Кисиды, но уже 14 октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы ее нового состава.Несмотря на прогнозы, пророчившие правящей Либерально-демократической партии значительное сокращение депутатских мест из-за ошибок в проведении вакцинации и экономических мер, ей удалось получить большинство голосов. По итогам выборов Либерально-демократическая партия получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также так называемое "абсолютное стабильное большинство" — это позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест.
https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753036729.html
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в мире, япония, фумио кисида
09:08 10.11.2021 (обновлено: 10:44 10.11.2021)
Кисиду переизбрали премьер-министром Японии
Нижняя палата японского парламента избрала Фумио Кисиду 101-м премьер-министром страны
ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром Японии, голосование транслировалось в прямом эфире.
Согласно объявленным результатам, за кандидатуру Кисиды проголосовали 297 депутатов.
Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Каждая партия выдвигает своего кандидата — как правило, это их лидеры. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей, то переизбрание Кисиды было прогнозируемым.
Ранее в среду правительство в полном составе ушло в отставку
. Этот кабинет министров был сформирован 4 октября в связи с избранием на пост премьер-министра Фумио Кисиды, но уже 14 октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы ее нового состава.
Несмотря на прогнозы, пророчившие правящей Либерально-демократической партии значительное сокращение депутатских мест из-за ошибок в проведении вакцинации и экономических мер, ей удалось получить большинство голосов. По итогам выборов Либерально-демократическая партия получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также так называемое "абсолютное стабильное большинство" — это позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест.