https://ria.ru/20211110/otstavka-1758328419.html
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии ушло в отставку - РИА Новости, 10.11.2021
Правительство Японии ушло в отставку
Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T03:28
2021-11-10T03:28
2021-11-10T11:24
в мире
япония
фумио кисида
тосимицу мотэги
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ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку, сообщило агентство Киодо.Нынешнее правительство сформировали 4 октября после избрания нового премьер-министра Фумио Кисиды — лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).10 ноября парламент должен переизбрать Кисиду 101-м премьером. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей, то это ожидаемо. Затем нового главу правительства утвердит император.Позже Кисида объявит состав нового кабмина. В нем поменяется только министр иностранных дел. Прежний, Тосимицу Мотэги, стал генеральным секретарем ЛДП, его место займет Ёсимаса Хаяси.В конце октября в Японии прошли парламентские выборы. Правящая партия смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате — 261 место из 465.Кисида сменил Ёсихидэ Сугу. Тот объявил об отставке из-за падения рейтингов ЛДП, которое связывают с неудачными антиковидными мерами. Экс-премьер пробыл на посту год.
https://ria.ru/20211104/kisida-1757668789.html
https://ria.ru/20211102/kisida-1757399711.html
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в мире, япония, фумио кисида, тосимицу мотэги
03:28 10.11.2021 (обновлено: 11:24 10.11.2021)
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии распустилось