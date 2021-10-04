https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752929745.html

Кисида стал сотым премьер-министром Японии

Кисида стал сотым премьер-министром Японии - РИА Новости, 04.10.2021

Кисида стал сотым премьер-министром Японии

По итогам голосования в обеих палатах японского парламента глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:38

2021-10-04T08:38

2021-10-04T11:35

в мире

япония

фумио кисида

нобуо киси

тосимицу мотэги

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. По итогам голосования в обеих палатах японского парламента глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии, голосования транслировались в прямом эфире.По итогам процедуры в ключевой нижней палате, Кисида получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. В состоявшемся затем голосовании в верхней палате голос за него отдали в 141 из 241 поданных бюллетеней.Премьер-министр избирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в палате. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей и в нижней, и в верхней палатах, избрание Кисиды было прогнозируемым. Но даже если бы в верхней палате победил другой кандидат, согласно закону, преимущество находится у нижней палаты, поэтому результат голосования в нижней палате являлся определяющим.В течение понедельника будет объявлен новый состав кабинета министров. За выходные Кисида определил всех кандидатов на министерские посты. Из 20 членов правительства 13 впервые станут министрами. Одному из них стать дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст - 77 лет, самому молодому министру 44 года. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.Также Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий с тем, чтобы провести выборы 31 октября.

https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752255280.html

https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752331209.html

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в мире, япония, фумио кисида, нобуо киси, тосимицу мотэги