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Кисида стал сотым премьер-министром Японии
Кисида стал сотым премьер-министром Японии - РИА Новости, 04.10.2021
Кисида стал сотым премьер-министром Японии
По итогам голосования в обеих палатах японского парламента глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:38
2021-10-04T11:35
в мире
япония
фумио кисида
нобуо киси
тосимицу мотэги
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. По итогам голосования в обеих палатах японского парламента глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии, голосования транслировались в прямом эфире.По итогам процедуры в ключевой нижней палате, Кисида получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. В состоявшемся затем голосовании в верхней палате голос за него отдали в 141 из 241 поданных бюллетеней.Премьер-министр избирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в палате. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей и в нижней, и в верхней палатах, избрание Кисиды было прогнозируемым. Но даже если бы в верхней палате победил другой кандидат, согласно закону, преимущество находится у нижней палаты, поэтому результат голосования в нижней палате являлся определяющим.В течение понедельника будет объявлен новый состав кабинета министров. За выходные Кисида определил всех кандидатов на министерские посты. Из 20 членов правительства 13 впервые станут министрами. Одному из них стать дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст - 77 лет, самому молодому министру 44 года. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.Также Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий с тем, чтобы провести выборы 31 октября.
https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752255280.html
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в мире, япония, фумио кисида, нобуо киси, тосимицу мотэги
08:38 04.10.2021 (обновлено: 11:35 04.10.2021)
 
Кисида стал сотым премьер-министром Японии

Кисида стал сотым премьер-министром Японии после голосования в обеих палатах парламента

© Kazuhiro NogiЛидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в парламенте в Токио после того, как он был избран новым премьер-министром
Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в парламенте в Токио после того, как он был избран новым премьер-министром
© Kazuhiro Nogi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. По итогам голосования в обеих палатах японского парламента глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии, голосования транслировались в прямом эфире.
По итогам процедуры в ключевой нижней палате, Кисида получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. В состоявшемся затем голосовании в верхней палате голос за него отдали в 141 из 241 поданных бюллетеней.
Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после избрания президентом Либерально-демократической партии в штаб-квартире партии в Токио. 29 сентября 2021 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 09:25
Фумио Кисиду избрали лидером правящей партии Японии
Премьер-министр избирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в палате. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей и в нижней, и в верхней палатах, избрание Кисиды было прогнозируемым. Но даже если бы в верхней палате победил другой кандидат, согласно закону, преимущество находится у нижней палаты, поэтому результат голосования в нижней палате являлся определяющим.
В течение понедельника будет объявлен новый состав кабинета министров. За выходные Кисида определил всех кандидатов на министерские посты. Из 20 членов правительства 13 впервые станут министрами. Одному из них стать дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст - 77 лет, самому молодому министру 44 года. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.
Также Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий с тем, чтобы провести выборы 31 октября.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 15:22
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В миреЯпонияФумио КисидаНобуо КисиТосимицу Мотэги
 
 
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