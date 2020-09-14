https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577193984.html

Лидером правящей в Японии партии стал генсек правительства Есихидэ Суга

Лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:23

2020-09-14T09:23

2020-09-14T09:59

фумио кисида

синдзо абэ

ёсихидэ суга

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 14 сен — РИА Новости.</strong> Лидером правящей в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь кабмина <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>, показало состоявшееся в понедельник голосование.Суга набрал 377 голосов, его соперники — экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> — 68 и 89 соответственно.Шестнадцатого сентября состоится внеочередная сессия парламента, где пройдет голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Ёсихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии. Он уже заявил, что продолжит политический курс своего предшественника.

https://ria.ru/20200831/putin-1576519260.html

https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фумио кисида, синдзо абэ, ёсихидэ суга, япония, в мире