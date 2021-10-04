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Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии
Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии - РИА Новости, 04.10.2021
Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии
Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, российский лидер подтвердил заинтересованность в диалоге и... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:01
2021-10-04T14:03
политика
япония
владимир путин
фумио кисида
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, российский лидер подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее император Японии в присутствии прежнего премьер-министра Ёсихидэ Суги и глав двух палат парламента вручил новому премьеру Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально стал главой кабинета министров."Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - отмечается в телеграмме.
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политика, япония, владимир путин, фумио кисида, россия
14:01 04.10.2021 (обновлено: 14:03 04.10.2021)
 
Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

Путин направил Кисиде поздравление в честь его избрания премьер-министром Японии

© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool Фумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, российский лидер подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее император Японии в присутствии прежнего премьер-министра Ёсихидэ Суги и глав двух палат парламента вручил новому премьеру Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально стал главой кабинета министров.
"Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - отмечается в телеграмме.
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