https://ria.ru/20211004/kisida-1752993806.html

Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии - РИА Новости, 04.10.2021

Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, российский лидер подтвердил заинтересованность в диалоге и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:01

2021-10-04T14:01

2021-10-04T14:03

политика

япония

владимир путин

фумио кисида

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, российский лидер подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее император Японии в присутствии прежнего премьер-министра Ёсихидэ Суги и глав двух палат парламента вручил новому премьеру Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально стал главой кабинета министров."Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - отмечается в телеграмме.

https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752331209.html

япония

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политика, япония, владимир путин, фумио кисида, россия