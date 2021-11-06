https://ria.ru/20211106/pravoslavnye-1757626678.html
Православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу
Православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу - РИА Новости, 06.11.2021
Православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу
В Русской православной церкви Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:00
2021-11-06T00:00
2021-11-06T00:00
религия
русская православная церковь
дмитрий донсков
россия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших.Это событие в церковном календаре приходится на ближайшую субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году его отмечают 6 ноября.Вообще в недельном церковном круге любая суббота – это день поминовения всех "от века преставившихся православных христиан". Но есть еще и дни особого поминовения. Их называют родительские субботы.Изначально Дмитриевская была посвящена поминовению воинов. По преданию, она была установлена Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле. В день своего небесного покровителя – Димитрия Солунского – князь решил поминать всех павших в великой битве.С годами традиция Дмитриевской родительской субботы укоренилась. А в 1903 году был даже издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество, на поле брани живот свой положившим".Накануне родительской субботы — вечером в пятницу — в православных храмах служится великая панихида. А в саму субботу, утром — заупокойная литургия, после которой совершается общая панихида.В народе же Дмитриевская родительская суббота стала днем памяти не только павших воинов, но и всех усопших родных. Во многих областях России поминки совершались на могилах и сопровождались трапезой, воспоминанием добрых качеств и поступков покойного родственника.Обычной едой были: кутья, овсяный кисель, пироги и блины. Люди верили, что покойник также участвует в поминальной трапезе на могиле. Существовал также обычай, по которому повенчавшиеся в октябре пекли к этому дню особые "поминальные пироги" и относили их на кладбище, оставляя на могилах.Также, по старой традиции, прихожане в этот день приносят в храм еду "на канун" - для бедных и бездомных. И сегодня продукты, которые верующие приносят в церковь, идут, в основном, на помощь малоимущим, которых опекает приход.
https://ria.ru/20210619/sny-1737613936.html
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русская православная церковь, дмитрий донсков, россия, религиозные праздники
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости.
В Русской православной церкви
Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших.
Это событие в церковном календаре приходится на ближайшую субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году его отмечают 6 ноября.
Вообще в недельном церковном круге любая суббота – это день поминовения всех "от века преставившихся православных христиан". Но есть еще и дни особого поминовения. Их называют родительские субботы.
Изначально Дмитриевская была посвящена поминовению воинов. По преданию, она была установлена Дмитрием Донским
после битвы на Куликовом поле. В день своего небесного покровителя – Димитрия Солунского – князь решил поминать всех павших в великой битве.
С годами традиция Дмитриевской родительской субботы укоренилась. А в 1903 году был даже издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество, на поле брани живот свой положившим".
Накануне родительской субботы — вечером в пятницу — в православных храмах служится великая панихида. А в саму субботу, утром — заупокойная литургия, после которой совершается общая панихида.
В народе же Дмитриевская родительская суббота стала днем памяти не только павших воинов, но и всех усопших родных. Во многих областях России
поминки совершались на могилах и сопровождались трапезой, воспоминанием добрых качеств и поступков покойного родственника.
Обычной едой были: кутья, овсяный кисель, пироги и блины. Люди верили, что покойник также участвует в поминальной трапезе на могиле. Существовал также обычай, по которому повенчавшиеся в октябре пекли к этому дню особые "поминальные пироги" и относили их на кладбище, оставляя на могилах.
Также, по старой традиции, прихожане в этот день приносят в храм еду "на канун" - для бедных и бездомных. И сегодня продукты, которые верующие приносят в церковь, идут, в основном, на помощь малоимущим, которых опекает приход.