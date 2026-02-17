Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
19:34 17.02.2026
Украинский епископ назвал нечистью противников УПЦ
Украинский епископ назвал нечистью противников УПЦ
Киево-Печёрская лавра принимает на себя первые удары нацелившейся на каноническое православие на Украине нечисти, заявил РИА Новости бывший настоятель... РИА Новости, 17.02.2026
украина, киев, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Киево-Печёрская лавра принимает на себя первые удары нацелившейся на каноническое православие на Украине нечисти, заявил РИА Новости бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон).
Сотрудники заповедника "Киево-Печёрская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов, заявил во вторник адвокат и протоиерей Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Министерство культуры Украины намерено до 23 февраля – дня начала Великого поста в Русской православной церкви (РПЦ) и канонической УПЦ в 2026 году, – блокировать доступ ко всем храмам лавры и передать их в собственность раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил во вторник украинский Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источники.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Киеве неизвестные в камуфляже ворвались в Свято-Иоанновский храм УПЦ
14 февраля, 18:09
"Два года тому назад срезали уже замки, срезали ворота на Верхней лавре, на соборе, который являлся кафедральным собором Украинской православной церкви – я имею в виду Лаврский храм, – и во всех других. Теперь взялись уже и за Нижнюю лавру. Это очень прогнозируемая ситуация, так как борьба с каноническим православием на Украине продолжается, и становится всё хуже и хуже… Лавра считается центром православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому лавра принимает первый удар", – сказал епископ Гедеон РИА Новости
Он напомнил, что Десятинный монастырь УПЦ, в котором он ранее был настоятелем, был снесён киевскими властями.
"Так как Лавру не снесешь с лица земли – ее, конечно, пытаются полностью захватить, выдавить оттуда нашу братию – монахов православных. И осквернить, что уже и происходит. Ситуация будет усугубляться, они назад не отступят", – заключил епископ.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Минкультуры Украины хочет блокировать все храмы Киево-Печерской лавры
Вчера, 15:03
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Храм УПЦ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ
10 февраля, 11:16
 
РелигияУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
