Украинский епископ назвал нечистью противников УПЦ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Киево-Печёрская лавра принимает на себя первые удары нацелившейся на каноническое православие на Украине нечисти, заявил РИА Новости бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон).

Он напомнил, что Десятинный монастырь УПЦ, в котором он ранее был настоятелем, был снесён киевскими властями.

"Так как Лавру не снесешь с лица земли – ее, конечно, пытаются полностью захватить, выдавить оттуда нашу братию – монахов православных. И осквернить, что уже и происходит. Ситуация будет усугубляться, они назад не отступят", – заключил епископ.