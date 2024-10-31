Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

МОСКВА — РИА Новости. В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции этого поминального дня, на какое число выпадает Димитриевская суббота в 2025 году, — в материале РИА Новости.

Родительские субботы в 2025 году Название Дата 2025 Особенность Статус Мясопустная 22 февраля Перед Великим постом Вселенская 2-я суббота Великого поста 22 марта – Частная 3-я суббота Великого поста 29 марта – Частная 4-я суббота Великого поста 5 апреля – Частная Радоница 6 мая Пасхальное поминовение Особая Троицкая 7 июня Перед Троицей Вселенская Димитриевская 1 ноября Поминовение воинов Частная

Димитриевская родительская суббота в 2025 году

Димитриевская родительская суббота — это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан — родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.

Какого числа поминальный день и почему так называется

Ежегодно дата Димитриевской субботы меняется. Традиционно это последняя суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2025 году она выпадает на 1 ноября.

Свое название этот день получил тоже благодаря великомученику Димитрию, жившему в III веке. Он был тайно крещен родителями и воспитывался в христианской вере, а когда во взрослом возрасте занял должность проконсула при императоре Максимилиане, вместо гонений на христиан начал искоренять языческие обычаи. За это он был посажен в темницу и казнен 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года.

Именно на этот день Церковь ориентируется при определении даты Димитриевской субботы. Каждый год она разная. Общее правило такое: родительский день отмечают в ближайшую субботу перед 8 ноября. Исключение — "полиелейные или бденные", то есть крупные праздники. Например, в 2023 году в субботу 4 ноября праздновали день Казанской иконы Богоматери. Поэтому день поминовения усопших перенесли на неделю раньше.

Димитриевские родительские субботы, календарь на пять лет Год Дата 2025 1 ноября 2026 7 ноября 2027 6 ноября 2028 4 ноября 2029 3 ноября

История

Согласно преданию, история Димитриевской субботы связана с Куликовской битвой. Великий князь Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву обитель, где получил благословение на сражение от Сергия Радонежского. Восьмого сентября 1380 года русские воины одержали победу над темником Мамаем. После князь вновь вернулся к преподобному Сергию: в Троице-Сергиевой лавре они совершили поминовение павших. Со временем это стало традицией: чтили память не только погибших в Куликовской битве, но и всех усопших православных христиан.

А в 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положившим".

Традиции

В народе Димитриевскую субботу еще называли Дедовой: этот день ассоциировался с переходом осени к зиме. После Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) старались завершить подготовку к холодам: женщины занимались уборкой в доме и во дворе, чинили сломанные вещи. Также вся семья перед Дедовой субботой обязательно мылась, и после этого оставляли воду и банный веник для усопших.

Вспоминать усопших начинали накануне — в пятницу утром. На поминальный стол стелили новую белую скатерть, ставили блины, кутью, узвар, пироги, а также любимую еду усопших. Пироги в этот день занимали особое место. Их было много, они имели продолговатую форму, и все были с разными начинками. Также старались приготовить как можно больше мясных блюд, например, жаркое и студень, но основным являлась фаршированная свиная голова.

Во время трапезы было принято вспоминать, какими усопшие были при жизни, а старшее поколение рассказывало младшим историю семьи и родословную. После со стола все убирали, стлали новую скатерть, расставляли новые приборы и приглашали усопших.

На следующий день, в саму Димитриевскую субботу, также проводили трапезу. После каждый член семьи должен был положить по одной ложке каждого блюда в отдельную тарелку — для покойников.

В этот день было принято помогать нищим и голодающим. Эта традиция сохранилась и сегодня. Кроме того, в наше время принято ходить на кладбище, убираться на могилах родственников.

Кого поминают

Как и в другие родительские субботы, в Димитриевскую поминают, как правило, родителей и других родственников. Но именно этот день отличается тем, что напоминает обо всех почивших за православную веру.

Как помянуть усопших в этот день

Чтобы помянуть усопших в церкви, нужно прийти в храм накануне родительской субботы — вечером в пятницу. В это время проводится Великая панихида — парастас. Утром в сам день поминовения в храме совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.

Предварительно можно подготовить записки для поминовения усопших. В них указывают имена покойных в родительном падеже, то есть отвечающие на вопрос "кого?". Первыми указываются священнослужители и монашествующие — сан/степень монашества и имя. Например, "протоиерея Иоанна, монахини Нины, митрополита Андрея" и так далее. Все имена должны быть церковными: нельзя писать "Ваня, Таня", а следует "Иоанн, Татиана". Также нельзя вписывать имена некрещеных людей и самоубийц. Записки оставляют в церкви накануне дня поминовения.

Кроме того, в церковь можно принести пожертвования: фрукты, овощи, хлеб, муку для просфор, кагор для литургии, свечи и масло для лампад. Строго запрещено приносить мясо и крепкий алкоголь.

Помолиться за усопших можно и на кладбище. Но если нет возможности прийти туда или в церковь, то помин совершают дома. Для этого зачитывают общую молитву или молитву об умерших родителях.

Чтобы было проще произносить имена в молитве, их можно зачитывать по помяннику — книжечке, где указаны имена как живых, так и усопших. Семейный помянник позволяет молиться за многие поколения своей родословной.

Что нельзя делать

В Димитриевскую родительскую субботу не следует: