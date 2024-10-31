Рейтинг@Mail.ru
Дмитриевская родительская суббота 2025: какого числа, как поминать усопших
11:23 31.10.2024 (обновлено: 01:06 05.12.2025)
Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать
Дмитриевская родительская суббота 2025: какого числа, как поминать усопших
Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать
В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции... РИА Новости, 05.12.2025
русская православная церковь, общество, православие
Русская православная церковь, Общество, Православие
Главная / Праздники / Православные праздники

Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции этого поминального дня, на какое число выпадает Димитриевская суббота в 2025 году, — в материале РИА Новости.
Родительские субботы в 2025 году

Название

Дата 2025

Особенность

Статус

Мясопустная

22 февраля

Перед Великим постом

Вселенская

2-я суббота Великого поста

22 марта

Частная

3-я суббота Великого поста

29 марта

Частная

4-я суббота Великого поста

5 апреля

Частная

Радоница

6 мая

Пасхальное поминовение

Особая

Троицкая

7 июня

Перед Троицей

Вселенская

Димитриевская

1 ноября

Поминовение воинов

Частная

Димитриевская родительская суббота в 2025 году

Димитриевская родительская суббота — это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан — родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.
После богослужения в прошлую Димитриевских родительских суббот митрополит Брянский и Севский Александр сказал: “Особенно нуждаются в молитве те, дорогие братья и сестры, за кого уже некому помолиться, у кого все родные уже в вечности, вот надо по возможности всегда поминать их имена. Царство Небесное вашим усопшим родным, воинам, которые, не щадя жизни своей, стоят на страже нашего покоя и защищают нашу многострадальную родную русскую землю, обильно политую кровью и слезами”.

Какого числа поминальный день и почему так называется

Ежегодно дата Димитриевской субботы меняется. Традиционно это последняя суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2025 году она выпадает на 1 ноября.
© РИА Новости / Сергей ПятаковСвященнослужитель в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Священнослужитель в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Священнослужитель в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Свое название этот день получил тоже благодаря великомученику Димитрию, жившему в III веке. Он был тайно крещен родителями и воспитывался в христианской вере, а когда во взрослом возрасте занял должность проконсула при императоре Максимилиане, вместо гонений на христиан начал искоренять языческие обычаи. За это он был посажен в темницу и казнен 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года.
Именно на этот день Церковь ориентируется при определении даты Димитриевской субботы. Каждый год она разная. Общее правило такое: родительский день отмечают в ближайшую субботу перед 8 ноября. Исключение — "полиелейные или бденные", то есть крупные праздники. Например, в 2023 году в субботу 4 ноября праздновали день Казанской иконы Богоматери. Поэтому день поминовения усопших перенесли на неделю раньше.
Димитриевские родительские субботы, календарь на пять лет

Год

Дата

2025

1 ноября

2026

7 ноября

2027

6 ноября

2028

4 ноября

2029

3 ноября

История

Согласно преданию, история Димитриевской субботы связана с Куликовской битвой. Великий князь Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву обитель, где получил благословение на сражение от Сергия Радонежского. Восьмого сентября 1380 года русские воины одержали победу над темником Мамаем. После князь вновь вернулся к преподобному Сергию: в Троице-Сергиевой лавре они совершили поминовение павших. Со временем это стало традицией: чтили память не только погибших в Куликовской битве, но и всех усопших православных христиан.
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Родительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?
7 декабря, 13:27
А в 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положившим".

Традиции

В народе Димитриевскую субботу еще называли Дедовой: этот день ассоциировался с переходом осени к зиме. После Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) старались завершить подготовку к холодам: женщины занимались уборкой в доме и во дворе, чинили сломанные вещи. Также вся семья перед Дедовой субботой обязательно мылась, и после этого оставляли воду и банный веник для усопших.
© Depositphotos.com / photographee.euЖенщины на кладбище
Женщины на кладбище - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Depositphotos.com / photographee.eu
Женщины на кладбище
Вспоминать усопших начинали накануне — в пятницу утром. На поминальный стол стелили новую белую скатерть, ставили блины, кутью, узвар, пироги, а также любимую еду усопших. Пироги в этот день занимали особое место. Их было много, они имели продолговатую форму, и все были с разными начинками. Также старались приготовить как можно больше мясных блюд, например, жаркое и студень, но основным являлась фаршированная свиная голова.
Во время трапезы было принято вспоминать, какими усопшие были при жизни, а старшее поколение рассказывало младшим историю семьи и родословную. После со стола все убирали, стлали новую скатерть, расставляли новые приборы и приглашали усопших.
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2025: праздники и посты
31 октября 2024, 11:01
На следующий день, в саму Димитриевскую субботу, также проводили трапезу. После каждый член семьи должен был положить по одной ложке каждого блюда в отдельную тарелку — для покойников.
В этот день было принято помогать нищим и голодающим. Эта традиция сохранилась и сегодня. Кроме того, в наше время принято ходить на кладбище, убираться на могилах родственников.

Кого поминают

Как и в другие родительские субботы, в Димитриевскую поминают, как правило, родителей и других родственников. Но именно этот день отличается тем, что напоминает обо всех почивших за православную веру.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рождественский пост в 2025-2026 году
11 ноября, 14:23

Как помянуть усопших в этот день

Чтобы помянуть усопших в церкви, нужно прийти в храм накануне родительской субботы — вечером в пятницу. В это время проводится Великая панихида — парастас. Утром в сам день поминовения в храме совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.
Предварительно можно подготовить записки для поминовения усопших. В них указывают имена покойных в родительном падеже, то есть отвечающие на вопрос "кого?". Первыми указываются священнослужители и монашествующие — сан/степень монашества и имя. Например, "протоиерея Иоанна, монахини Нины, митрополита Андрея" и так далее. Все имена должны быть церковными: нельзя писать "Ваня, Таня", а следует "Иоанн, Татиана". Также нельзя вписывать имена некрещеных людей и самоубийц. Записки оставляют в церкви накануне дня поминовения.
Кроме того, в церковь можно принести пожертвования: фрукты, овощи, хлеб, муку для просфор, кагор для литургии, свечи и масло для лампад. Строго запрещено приносить мясо и крепкий алкоголь.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Помолиться за усопших можно и на кладбище. Но если нет возможности прийти туда или в церковь, то помин совершают дома. Для этого зачитывают общую молитву или молитву об умерших родителях.
Чтобы было проще произносить имена в молитве, их можно зачитывать по помяннику — книжечке, где указаны имена как живых, так и усопших. Семейный помянник позволяет молиться за многие поколения своей родословной.
Михайлов день - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Михайлов день 2025: какого числа, история праздника, приметы
11 ноября, 14:23

Что нельзя делать

В Димитриевскую родительскую субботу не следует:
  • заниматься тяжелым физическим трудом (это негласное правило относится почти ко всем датам церковного календаря);
  • злословить об умерших (лучше, напротив, вспомнить хорошие моменты);
  • поминать крепкими спиртными напитками;
  • гадать, "вызывать духов" (церковь не одобряет подобные "забавы").
© РИА Новости / Максим БогодвидПрихожане в Благовещенском соборе Казанского кремля
Прихожане в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Прихожане в Благовещенском соборе Казанского кремля
Праздники и традицииПравославные праздникиРусская православная церковьОбществоПравославие
 
 
