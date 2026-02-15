https://ria.ru/20260215/molitva-2074506234.html
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться - РИА Новости, 15.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться
Нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом повышении материального благополучия, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:43:00+03:00
2026-02-15T13:43:00+03:00
2026-02-15T14:24:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сретение господне
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074510227_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_67cdea96cd49bb472376317c404eeb89.jpg
https://ria.ru/20260202/sretenie_gospodne-1844706150.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074510227_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e25524b5d6079e5fad8c61310ef6c318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), сретение господне, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сретение Господне, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться
Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться о повышении зарплаты и покупке дома
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом повышении материального благополучия, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск - не получится, на такие просьбы небо не отвечает", — сказал он в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение.
Он призвал верующих не сомневаться во время молитвы.
"А вот то, что самое главное, что касается жизни, веры, отношений с близкими, с родными, с детьми, с родителями - вот это все то, о чем мы можем и должны просить Божию Матерь", - добавил патриарх.