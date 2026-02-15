Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом повышении материального благополучия, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск - не получится, на такие просьбы небо не отвечает", — сказал он в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение.

"А вот то, что самое главное, что касается жизни, веры, отношений с близкими, с родными, с детьми, с родителями - вот это все то, о чем мы можем и должны просить Божию Матерь", - добавил патриарх.