Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться - РИА Новости, 15.02.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
13:43 15.02.2026 (обновлено: 14:24 15.02.2026)
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться
Нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом повышении материального благополучия, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 15.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться

Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться о повышении зарплаты и покупке дома

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. 15 февраля 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. 15 февраля 2026
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом повышении материального благополучия, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск - не получится, на такие просьбы небо не отвечает", — сказал он в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение.
Он призвал верующих не сомневаться во время молитвы.
"А вот то, что самое главное, что касается жизни, веры, отношений с близкими, с родными, с детьми, с родителями - вот это все то, о чем мы можем и должны просить Божию Матерь", - добавил патриарх.
Репродукция иконы Сретение. Выставка современной иконы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Сретение Господне в 2026 году: история, смысл и традиции праздника
2 февраля, 15:49
 
Религия
 
 
