В Молдавии собственники храмов должны быть верующими, считает экс-министр
15:09 16.02.2026
В Молдавии собственники храмов должны быть верующими, считает экс-министр
В Молдавии собственники храмов должны быть верующими, считает экс-министр - РИА Новости, 16.02.2026
В Молдавии собственники храмов должны быть верующими, считает экс-министр
Собственниками храмов в Молдавии должны быть сами верующие, считает бывший министр юстиции республики Станислав Павловский. РИА Новости, 16.02.2026
в мире, молдавия, кишинев, русская православная церковь, румынская православная церковь
В мире, Молдавия, Кишинев, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
В Молдавии собственники храмов должны быть верующими, считает экс-министр

Павловский: в Молдавии собственники храмов должны быть верующими

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Флаг Молдавии
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Собственниками храмов в Молдавии должны быть сами верующие, считает бывший министр юстиции республики Станислав Павловский.
Полиция Молдавии 10 февраля сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Трое из них были отпущены в пятницу под подписку о невыезде. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Политизация религиозной темы провоцирует расколы в Молдавии, заявил Тарлев
14 февраля, 15:18
"Давно пора было бы пересмотреть все эти правовые нормы с тем, чтобы передать места культа, церкви, монастыри в собственность граждан, чтобы верующие, те, кто исповедует ту или иную религию, к которой относятся эти места культа, были собственниками этих мест. Я думаю, что давно наступил момент для того, чтобы такое решение принять", - сказал Павловский в эфире молдавского телевидения "Канал 5".
Эксперт отметил, что случай в Деренеу очень красноречивый. "Он говорит о том, какой конфликтный потенциал заложен во всех этих ситуациях. Потому что эта церковь не единственная. У нас в Молдове сотни церквей. И в каждом из этих случаев рано или поздно возникает такой вопрос. Поэтому нашему государству придется найти выход из этой ситуации", - пояснил он.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Молдавии сообщили о шести задержанных после прорыва кордона у церкви
10 февраля, 23:34
 
В миреМолдавияКишиневРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
