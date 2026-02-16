В Молдавии собственники храмов должны быть верующими, считает экс-министр

Эксперт отметил, что случай в Деренеу очень красноречивый. "Он говорит о том, какой конфликтный потенциал заложен во всех этих ситуациях. Потому что эта церковь не единственная. У нас в Молдове сотни церквей. И в каждом из этих случаев рано или поздно возникает такой вопрос. Поэтому нашему государству придется найти выход из этой ситуации", - пояснил он.