Секретарь первоиерарха Синода РПЦЗ рассказал, как там отметят Масленицу

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Празднование Масленицы в Синоде Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в Нью-Йорке начнется в понедельник с тезоименитства ее первоиерарха митрополита Николая (Ольховского), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Синода и секретарь первоиерарха протоиерей Серафим Ган.

"В этот день митрополит Николай отмечает именины и возглавит богослужение. Так что в Синоде Масленица откроется празднованием тезоименитства нашего первоиерарха", - сказал отец Серафим.

Ожидается, что на службу и на празднование соберутся многие священники из разных приходов. Отец Серафим назвал это хорошим обычаем, который позволяет духовенству встретиться перед Великим постом и попросить друг у друга прощения.

"В Прощеное воскресенье все священники будут на своих приходах вместе с прихожанами, поэтому у нас другой возможности не будет. А тут можно заранее попросить прощения друг друга и заодно поздравить владыку Николая с тезоименитством", - отметил он.