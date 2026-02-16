Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
02:17 16.02.2026
Секретарь первоиерарха Синода РПЦЗ рассказал, как там отметят Масленицу
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Свечи в храме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Празднование Масленицы в Синоде Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в Нью-Йорке начнется в понедельник с тезоименитства ее первоиерарха митрополита Николая (Ольховского), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Синода и секретарь первоиерарха протоиерей Серафим Ган.
Русская Православная Церковь 16 февраля отмечает день святителя Николая Японского.
"В этот день митрополит Николай отмечает именины и возглавит богослужение. Так что в Синоде Масленица откроется празднованием тезоименитства нашего первоиерарха", - сказал отец Серафим.
Ожидается, что на службу и на празднование соберутся многие священники из разных приходов. Отец Серафим назвал это хорошим обычаем, который позволяет духовенству встретиться перед Великим постом и попросить друг у друга прощения.
"В Прощеное воскресенье все священники будут на своих приходах вместе с прихожанами, поэтому у нас другой возможности не будет. А тут можно заранее попросить прощения друг друга и заодно поздравить владыку Николая с тезоименитством", - отметил он.
Масленица предваряет для православных Великий пост. В этом году она начинается 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем, когда верующие просят друг у друга прощения.
