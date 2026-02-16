https://ria.ru/20260216/maslenitsa-2074579641.html
Секретарь первоиерарха Синода РПЦЗ рассказал, как там отметят Масленицу
Секретарь первоиерарха Синода РПЦЗ рассказал, как там отметят Масленицу - РИА Новости, 16.02.2026
Секретарь первоиерарха Синода РПЦЗ рассказал, как там отметят Масленицу
Празднование Масленицы в Синоде Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в Нью-Йорке начнется в понедельник с тезоименитства ее первоиерарха митрополита Николая... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T02:17:00+03:00
2026-02-16T02:17:00+03:00
2026-02-16T02:17:00+03:00
религия
нью-йорк (город)
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008740249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f9813ab2712c3320d77100420a8cd55.jpg
https://ria.ru/20250224/maslenitsa-2001191571.html
https://ria.ru/20260203/maslenica-2026-kakogo-chisla-2072026760.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008740249_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_13bd4b02cd349c13fec32a09abdae499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), русская православная церковь, религия
Религия, Нью-Йорк (город), Русская православная церковь, Религия
Секретарь первоиерарха Синода РПЦЗ рассказал, как там отметят Масленицу
Масленица в РПЦЗ начнется с тезоименитства митрополита Николая
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Празднование Масленицы в Синоде Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в Нью-Йорке начнется в понедельник с тезоименитства ее первоиерарха митрополита Николая (Ольховского), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Синода и секретарь первоиерарха протоиерей Серафим Ган.
Русская Православная Церковь
16 февраля отмечает день святителя Николая Японского.
"В этот день митрополит Николай отмечает именины и возглавит богослужение. Так что в Синоде Масленица откроется празднованием тезоименитства нашего первоиерарха", - сказал отец Серафим.
Ожидается, что на службу и на празднование соберутся многие священники из разных приходов. Отец Серафим назвал это хорошим обычаем, который позволяет духовенству встретиться перед Великим постом и попросить друг у друга прощения.
"В Прощеное воскресенье все священники будут на своих приходах вместе с прихожанами, поэтому у нас другой возможности не будет. А тут можно заранее попросить прощения друг друга и заодно поздравить владыку Николая с тезоименитством", - отметил он.
Масленица предваряет для православных Великий пост. В этом году она начинается 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем, когда верующие просят друг у друга прощения.