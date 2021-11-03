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Аварии и катастрофы Ан-12 в России в 2007-2021 годах
Аварии и катастрофы Ан-12 в России в 2007-2021 годах - РИА Новости, 03.11.2021
Аварии и катастрофы Ан-12 в России в 2007-2021 годах
3 ноября 2021 года в Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находились семь человек. На месте катастрофы были обнаружены останки... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:17
2021-11-03T17:18
происшествия
справки
ан-12
крушение самолета ан-12 под иркутском
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3 ноября 2021 года в Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находились семь человек. На месте катастрофы были обнаружены останки пяти человек. На земле при падении самолета Ан-12 жертв и разрушений нет. В 14:50 мск самолет Ан-12, следовавший из Якутска, пропал с радаров при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно". Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность. 4 августа 2021 года самолет Ан-12М, выполнявший рейс Иваново-Нижневартовск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми. На борту находилось восемь членов экипажа. Командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Погибших и пострадавших нет.9 февраля 2021 года на аэродроме "Буревестник" курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.10 октября 2019 года при выполнении планового полета из Челябинской области военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. Инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции. 3 июля 2019 года военно-транспортный самолет Ан-12, направлявшийся на российскую базу Кант в Киргизии, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за отказа одного из четырех двигателей. Никто не пострадал. 27 февраля 2019 года транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Братске из-за отказа двигателя. Участия экстренных служб не потребовалось. Пострадавших не было.15 марта 2018 года при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган". Следственный комитет РФ сообщил, что створку грузового лифта сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза – концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. В составе слитков сплава Доре было серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. Все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.17 июля 2015 года военно-транспортный самолет Ан-12 Минобороны РФ совершил аварийную посадку в Челябинске из-за отказа двух из четырех двигателей. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Разрушений на аэродроме нет. Никто из военнослужащих не пострадал. 26 декабря 2013 года самолет Ан-12Б, принадлежавший научно-производственной корпорации "Иркут" и выполнявший транспортный рейс по маршруту Новосибирск – Иркутск, при заходе на посадку на аэродром Иркутск-2 ("Восточный") на расстоянии 964 метра от порога взлетно-посадочной полосы столкнулся с деревьями, военной техникой и строениями на территории войсковой части Минобороны РФ, после чего упал на землю. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и три авиационных техника, все они погибли. Иркутскому авиационному заводу – филиалу ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" и Министерству обороны Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 78 миллионов рублей. 9 августа 2011 года на Колыме, в 82 километрах от поселка Омсукчан, в горах произошло крушение транспортного самолета Ан-12, принадлежавшего авиакомпании "Авис-Амур" и выполнявшего рейс Магадан – Кепервеем (Чукотка). На борту находились 11 человек и около 18 тонн груза. Живых на месте катастрофы спасатели не нашли. Основной причиной происшествия стала утечка топлива, из-за чего возник пожар и нарушилась управляемость судна. 26 мая 2008 года в 30 километрах севернее Челябинска разбился самолет Ан-12 авиакомпании "Московия", выполнявший рейс Челябинск – Пермь. Погибли все девять членов экипажа. Причиной крушения была названа неисправность бортовой электрической сети. 29 июля 2007 года самолет Ан-12 авиакомпании "Атран" разбился недалеко от "Домодедово". Погиб весь экипаж самолета – семь человек. Самолет взлетел в 04.15 мск и через одну минуту бортовой магнитофон зафиксировал доклад экипажа об отказе четвертого правого (крайнего) двигателя, после чего самолет с креном упал и сгорел. В результате расследования было установлено, что трагедия произошла в результате стечения обстоятельств – одновременно в два двигателя самолета попали птицы, несмотря на исправную работу электромагнитных приборов, отвечающих за их отпугивание. 20 июля 2007 года грузовой самолет Ан-12, выполнявшего рейс Когалым-Томск, совершил аварийную посадку в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за отказа правого двигателя. Самолет перевозил нефтяное оборудование. На борту судна находились восемь членов экипажа и командир корабля. Жертв и пострадавших нет. 26 марта 2007 года самолет Ан-12, прилетевший из Сеула, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, при заходе на посадку у самолета возникли неполадки с выходом стойки переднего шасси. На борту судна находились восемь членов экипажа и груз. Пострадавших нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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происшествия, справки, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском
17:17 03.11.2021 (обновлено: 17:18 03.11.2021)
 

Аварии и катастрофы Ан-12 в России в 2007-2021 годах

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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3 ноября 2021 года в Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находились семь человек. На месте катастрофы были обнаружены останки пяти человек. На земле при падении самолета Ан-12 жертв и разрушений нет. В 14:50 мск самолет Ан-12, следовавший из Якутска, пропал с радаров при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно". Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
4 августа 2021 года самолет Ан-12М, выполнявший рейс Иваново-Нижневартовск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми. На борту находилось восемь членов экипажа. Командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Погибших и пострадавших нет.
9 февраля 2021 года на аэродроме "Буревестник" курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.
10 октября 2019 года при выполнении планового полета из Челябинской области военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. Инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.
3 июля 2019 года военно-транспортный самолет Ан-12, направлявшийся на российскую базу Кант в Киргизии, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за отказа одного из четырех двигателей. Никто не пострадал.
27 февраля 2019 года транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Братске из-за отказа двигателя. Участия экстренных служб не потребовалось. Пострадавших не было.
15 марта 2018 года при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган". Следственный комитет РФ сообщил, что створку грузового лифта сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза – концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. В составе слитков сплава Доре было серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. Все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.
17 июля 2015 года военно-транспортный самолет Ан-12 Минобороны РФ совершил аварийную посадку в Челябинске из-за отказа двух из четырех двигателей. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Разрушений на аэродроме нет. Никто из военнослужащих не пострадал.
26 декабря 2013 года самолет Ан-12Б, принадлежавший научно-производственной корпорации "Иркут" и выполнявший транспортный рейс по маршруту Новосибирск – Иркутск, при заходе на посадку на аэродром Иркутск-2 ("Восточный") на расстоянии 964 метра от порога взлетно-посадочной полосы столкнулся с деревьями, военной техникой и строениями на территории войсковой части Минобороны РФ, после чего упал на землю. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и три авиационных техника, все они погибли. Иркутскому авиационному заводу – филиалу ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" и Министерству обороны Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 78 миллионов рублей.
9 августа 2011 года на Колыме, в 82 километрах от поселка Омсукчан, в горах произошло крушение транспортного самолета Ан-12, принадлежавшего авиакомпании "Авис-Амур" и выполнявшего рейс Магадан – Кепервеем (Чукотка). На борту находились 11 человек и около 18 тонн груза. Живых на месте катастрофы спасатели не нашли. Основной причиной происшествия стала утечка топлива, из-за чего возник пожар и нарушилась управляемость судна.
26 мая 2008 года в 30 километрах севернее Челябинска разбился самолет Ан-12 авиакомпании "Московия", выполнявший рейс Челябинск – Пермь. Погибли все девять членов экипажа. Причиной крушения была названа неисправность бортовой электрической сети.
29 июля 2007 года самолет Ан-12 авиакомпании "Атран" разбился недалеко от "Домодедово". Погиб весь экипаж самолета – семь человек. Самолет взлетел в 04.15 мск и через одну минуту бортовой магнитофон зафиксировал доклад экипажа об отказе четвертого правого (крайнего) двигателя, после чего самолет с креном упал и сгорел. В результате расследования было установлено, что трагедия произошла в результате стечения обстоятельств – одновременно в два двигателя самолета попали птицы, несмотря на исправную работу электромагнитных приборов, отвечающих за их отпугивание.
20 июля 2007 года грузовой самолет Ан-12, выполнявшего рейс Когалым-Томск, совершил аварийную посадку в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за отказа правого двигателя. Самолет перевозил нефтяное оборудование. На борту судна находились восемь членов экипажа и командир корабля. Жертв и пострадавших нет.
26 марта 2007 года самолет Ан-12, прилетевший из Сеула, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, при заходе на посадку у самолета возникли неполадки с выходом стойки переднего шасси. На борту судна находились восемь членов экипажа и груз. Пострадавших нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПроисшествияСправкиАн-12Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
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