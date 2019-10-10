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РИА Новости

Аэропорт "Кольцово" возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

15:40 10.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
"Аэропорт возобновил работу по приему и отправке воздушных судов", - сказал собеседник агентства.
СМИ опубликовали видео с места аварийной посадки самолета Ан-12
Вчера, 11:51РИА Новости
Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.
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Аварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеАн-12ЕкатеринбургПроисшествия
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