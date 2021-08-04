https://ria.ru/20210804/an-12m-1744348845.html

Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя

Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя - РИА Новости, 04.08.2021

Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя

Самолет Ан-12М, выполнявший рейс Иваново-Нижневартовск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми, по предварительным данным, у воздушного судна... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:04

2021-08-04T15:04

2021-08-04T15:04

происшествия

пермский край

пермь

ан-12

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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Самолет Ан-12М, выполнявший рейс Иваново-Нижневартовск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми, по предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель, проводится проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."Около 14 часов (12.00 мск) самолет Ан-12М, выполнявший рейс XAV 9298 по маршруту "Иваново-Нижневартовск", произвёл незапланированную посадку в аэропорту Перми (Большое Савино)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Погибших и пострадавших нет. Борт приземлился в аэропорту "Большое Савино" в 15.02 (13.02 мск) в штатном режиме. На борту находилось восемь членов экипажа."Пермской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210803/samolet-1744102514.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, ан-12