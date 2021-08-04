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Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя - РИА Новости, 04.08.2021
Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
Самолет Ан-12М, выполнявший рейс Иваново-Нижневартовск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми, по предварительным данным, у воздушного судна... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:04
2021-08-04T15:04
происшествия
пермский край
пермь
ан-12
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Самолет Ан-12М, выполнявший рейс Иваново-Нижневартовск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми, по предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель, проводится проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."Около 14 часов (12.00 мск) самолет Ан-12М, выполнявший рейс XAV 9298 по маршруту "Иваново-Нижневартовск", произвёл незапланированную посадку в аэропорту Перми (Большое Савино)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Погибших и пострадавших нет. Борт приземлился в аэропорту "Большое Савино" в 15.02 (13.02 мск) в штатном режиме. На борту находилось восемь членов экипажа."Пермской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210803/samolet-1744102514.html
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происшествия, пермский край, пермь, ан-12
15:04 04.08.2021
 
Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя

Самолет Ан-12М вынужденно приземлился в Перми из-за отказа двигателя, пострадавших нет

CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Самолет Ан-12М, выполнявший рейс Иваново-Нижневартовск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми, по предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель, проводится проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Около 14 часов (12.00 мск) самолет Ан-12М, выполнявший рейс XAV 9298 по маршруту "Иваново-Нижневартовск", произвёл незапланированную посадку в аэропорту Перми (Большое Савино)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Погибших и пострадавших нет. Борт приземлился в аэропорту "Большое Савино" в 15.02 (13.02 мск) в штатном режиме. На борту находилось восемь членов экипажа.
"Пермской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - уточнили в ведомстве.
 
ПроисшествияПермский крайПермьАн-12
 
 
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