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РИА Новости

Экстренно севший в Екатеринбурге военный Ан-12 летел в Киргизию

Вчера, 19:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12, совершивший в среду экстренную посадку в Екатеринбурге из-за отказа одного из четырех двигателей, направлялся на российскую базу Кант в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что Ан-12 выполнил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По его словам, воздушное судно приземлилось благополучно.
"В 17.15 мск при выполнении планового полета из Екатеринбурга в Кант (Киргизская Республика) у самолета военно-транспортной авиации Ан-12 объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа произошло срабатывание системы сигнализации о неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение прекратить полетное задание и совершил штатную посадку на аэродром базирования "Кольцово", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы ЦВО, после проверки инженерно-техническим составом самолет продолжит выполнять задачи по предназначению.
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Пулково
9 июня, 12:27
Названа причина экстренной посадки самолета Airbus A320 в Пулково
610112
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Центральный военный округАн-12ЕкатеринбургПроисшествия
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