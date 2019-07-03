Экстренно севший в Екатеринбурге военный Ан-12 летел в Киргизию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12, совершивший в среду экстренную посадку в Екатеринбурге из-за отказа одного из четырех двигателей, направлялся на российскую базу Кант в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что Ан-12 выполнил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По его словам, воздушное судно приземлилось благополучно.

"В 17.15 мск при выполнении планового полета из Екатеринбурга в Кант (Киргизская Республика) у самолета военно-транспортной авиации Ан-12 объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа произошло срабатывание системы сигнализации о неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение прекратить полетное задание и совершил штатную посадку на аэродром базирования "Кольцово", - сказал собеседник агентства.