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РИА Новости

Ан-12 аварийно сел в аэропорту Екатеринбурга, подтвердили в ЦВО

10:43 10.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военно-транспортный самолёт Ан-12. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12 в ходе планового полета аварийно приземлился в аэропорту Екатеринбурга, экипаж и пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Десятого октября в 9 часов 12 минут (мск) в аэропорту Кольцово Екатеринбурга при выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа.
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Аварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеЦентральный военный округАн-12КольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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