Ан-12 аварийно сел в аэропорту Екатеринбурга, подтвердили в ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12 в ходе планового полета аварийно приземлился в аэропорту Екатеринбурга, экипаж и пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Десятого октября в 9 часов 12 минут (мск) в аэропорту Кольцово Екатеринбурга при выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет", - говорится в сообщении.