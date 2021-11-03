https://ria.ru/20211103/krushenie-1757579830.html

Число погибших при крушении Ан-12 под Иркутском возросло до пяти

Число погибших при крушении Ан-12 под Иркутском возросло до пяти - РИА Новости, 03.11.2021

Число погибших при крушении Ан-12 под Иркутском возросло до пяти

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили останки пяти погибших, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:15

2021-11-03T16:15

2021-11-03T16:25

происшествия

иркутская область

крушение самолета ан-12 под иркутском

ан-12

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили останки пяти погибших, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На месте падения воздушного судна найдены тела четырех погибших и фрагменты тела еще одного человека", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на земле при падении самолета Ан-12 жертв и разрушений нет. К работам на месте катастрофы привлекли более 110 человек и около 60 единиц техники.Ранее сообщалось, что на борту находились семь человек.Самолет, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно". Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Как сообщили в Росавиации, Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757569027.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, крушение самолета ан-12 под иркутском, ан-12