https://ria.ru/20211029/aviabilety-1756545652.html

Улететь почти даром: как сэкономить при покупке авиабилета

Улететь почти даром: как сэкономить при покупке авиабилета - РИА Новости, 29.10.2021

Улететь почти даром: как сэкономить при покупке авиабилета

Перед долгими ноябрьскими праздниками стремительно дорожают авиаперелеты на главные курорты Египта и Турции. Однако бывалые туристы знают, как сэкономить,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:00

2021-10-29T08:00

2021-10-29T07:52

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Перед долгими ноябрьскими праздниками стремительно дорожают авиаперелеты на главные курорты Египта и Турции. Однако бывалые туристы знают, как сэкономить, причем ощутимо — и даже в пандемию. Правда ли, что выгоднее всего покупать билеты во вторник, в каком месяце перевозчики традиционно устраивают распродажи, как дешевле провезти багаж и почему не стоит оплачивать бронирование ночью — в материале РИА Новости.Плати во вторникСамые дешевые билеты можно купить во вторник. В выходные за них же придется переплатить до четверти суммы."Эффект вторника" объясняется просто: в среду авиакомпании корректируют прайс-лист с учетом изменения курса валют. Правда, лишь каждый пятый путешественник проверил это на практике и сэкономил.Время — деньгиЦена зависит и от времени суток. "Максимум — с четырех до семи часов утра и плавно снижается к шести часам вечера — часу ночи. Скорее всего, это связано с поведением пользователей, — говорит основатель Kupibilet.ru Сергей Пирожников. — Есть предположение, что под утро берут билеты при форс-мажоре, когда готовы отдать любые деньги".Днем некогда искать билеты, а вечером после работы время как раз появляется, добавляет он.Важен и час вылета. "Ночные рейсы обычно дешевле", — отмечает руководитель направления "Авиабилеты" Туту.ру Ольга Епихина. Также расходы туристов снижаются, если они согласны на длительные стыковки в шесть-восемь часов.Чем хорош февральСтатистика онлайн-сервисов показывает, что экономным путешественникам лучше всего планировать поездки на февраль и март. Самые дорогие месяцы для перелетов — июль, август и праздничные даты, например Рождество и Новый год.Стоит мониторить билеты и с ноября по январь. Именно в это время авиакомпании чаще всего устраивают распродажи, напоминает Сергей Пирожников. "Так они стимулируют проседающий из-за сезонности спрос", — объясняет он.Покупай заранееНедорогие перелеты ищут 95 процентов туристов. И 43 процента считают, что покупать билеты заранее выгоднее.Это верно для популярных маршрутов или в высокий сезон, когда спрос на направление растет, говорит руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.Чем меньше билетов остается, тем выше цена. Оптимально — покупать за три-шесть месяцев до полета. Правда, в пандемию это непросто из-за ограничений в странах и отдельных регионах. Потому сейчас лучше выбирать возвратные тарифы.В 2020-м приобретать билеты на Новый год в дальнее зарубежье выгоднее всего было за четыре месяца. Экономия по сравнению с последним моментом достигала 33 процентов, приводит пример Ольга Епихина. А бронировать перелет в ближнее зарубежье лучше за три месяца. Это даст порядка 11 процентов экономии. Самые дешевые тарифы на путешествия по России выставляли за четыре-пять месяцев и за три недели до праздника. Купившие билеты за полгода в итоге переплатили 28 процентов.В низкий сезон или по непопулярному направлению иногда можно прилично сэкономить при бронировании в последний момент. "Из Москвы в Самару с вылетом через три дня просили примерно 2,9 тысячи рублей, хотя средний чек в течение месяца — 3,8 тысячи", — отмечает представитель Aviasales.В оба конца, если не на пляжТуристы, заранее знающие дату возвращения из отпуска и готовые заплатить за перелет в оба конца, экономят до 40 процентов, сообщает momondo.ru. Исключения — пляжные направления: там как раз часто выгоднее платить туда и обратно по отдельности.Бонус за лояльностьПрограммами лояльности авиакомпаний пользуются 43 процента путешественников. Они могут рассчитываться милями и бонусами не только за билеты, но и за отель и аренду автомобиля.Пересадка — для экономныхСтыковочные рейсы выбирает каждый пятый турист. Половина делает это, чтобы снизить стоимость билетов. Лишь около 20 процентов идут на пересадку вынужденно, поскольку в конечный пункт назначения иначе не добраться. А некоторые считают, что с остановками интереснее — можно посмотреть еще один город.Также путешествие дешевле при составном маршруте. Скажем, если хочется в Барселону, может быть выгоднее прилететь из Москвы в Мадрид, а после поехать на поезде на побережье. Почти половина пользователей туристических онлайн-сервисов находили таким образом более выгодные предложения.Многие экономят на дороге, выбирая перелет в небольшой город. Так, билеты в Дебрецен и Карловы Вары в два раза дешевле, чем в Будапешт и Прагу. Правда, затем придется проехать от 100 до 200 километров до столиц.Самые хитрые берут билет с пересадкой, но на второй сегмент маршрута не являются — остаются в стыковочном городе. Важно: при этом место на обратный рейс нужно покупать отдельно, иначе весь проездной документ аннулируют.Ольга Епихина советует обращать внимание на новые направления авиакомпаний: часто бывают промотарифы. "Однако не при восстановлении авиасообщения, прерванного из-за пандемии. В таком случае обычно первые рейсы стоят очень дорого, а затем цены постепенно снижаются по мере того, как авиакомпании формируют сетки полетов", — уточняет эксперт.Впрочем, стыковочные рейсы могут в итоге сделать перелет ощутимо дороже. При долгой пересадке туристы тратят немало денег в аэропорту на еду и напитки, иногда — на номер в отеле или на дорогу между транспортными хабами, отмечает представитель Aviasales. И добавляет, что при приобретении билетов с пересадкой нужно внимательно читать условия.Выгода лоукостеровНа лоукостерах летает только половина путешественников. Остальные не желают разбираться в особых правилах и соглашаться на некоторые неудобства.Между тем, если маршрут короткий, из багажа — только рюкзак, а дополнительные услуги не требуются, это очень выгодно, подчеркивает Ольга Епихина. "В 2021-м пассажиры лоукостеров по 23 из 25 направлений платили ощутимо меньше, чем на регулярных рейсах, — говорит она. — Максимальная выгода превысила 20 процентов".Дисконт отследят ботыСледить за динамикой цен можно на сайтах авиакомпаний и билетных онлайн-сервисов, подписавшись на соответствующую услугу.Кроме того, есть специальные боты, которые шлют сообщения в мессенджерах о скидках и аномально низких ценах на заданные даты и маршруты.Если установить программу, увидите выгодные предложения быстрее, чем на веб- или мобильной версии сайта.Долой багаж!В прошлом году с 35 до 42 процентов увеличилась доля пассажиров, летающих без багажа. Это экономия до трети расходов на авиабилеты, утверждает Ольга Епихина.И путешествовать налегке вовсе не обязательно. Часто выгодно оплатить перелет, а потом провоз чемодана — отдельно, объясняет Сергей Пирожников. Правда, сделать это нужно самостоятельно, онлайн — в личном кабинете или приложении. На стойке регистрации в аэропорту выйдет значительно дороже. Да и такие стенды есть не у всех авиакомпаний.Пандемия меняет правилаКоронавирус влияет и на стратегию экономных пассажиров. Раньше большинство билетов дорожали к вылету и было выгодно покупать заранее. Кроме того, многие борта перекинули с международных рейсов на домашние. "Это сделало более доступными перелеты по внутренним туристическим направлениям — например, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Пермь, Астрахань, а также снизило средние чеки на самых востребованных маршрутах", — уточняет эксперт.Так что следить за предложениями авиакомпаний и билетных сервисов нужно еще внимательнее. Но радует то, что шансов поймать удобный рейс по хорошей цене меньше не стало.

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https://ria.ru/20211027/egipet-1756461617.html

https://ria.ru/20211022/otdykh-1755600604.html

https://ria.ru/20211018/puteshestviya-1754985085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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