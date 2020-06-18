Эксперты выяснили, насколько дешевле летать по России без багажа

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Доля бронирований авиабилетов на рейсы авиакомпании-лоукостера от всех бронирований по России выросла с 19,4 до 24,1 процента по сравнению с прошлым годом, Также россияне стали чаще выбирать безбагажные тарифы, сообщает Biletix.

Их доля увеличилась с 35 до 42 процентов.

При этом средний чек на такие билеты туда-обратно по России весной 2020 года составил 5 169 рублей, а на "обычные" – 6 936 рублей. Таким образом, перелеты по безбагажным тарифам в среднем позволили сэкономить пассажирам 25 процентов бюджета.