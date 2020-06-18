https://ria.ru/20200618/1573142140.html
Эксперты выяснили, насколько дешевле летать по России без багажа
Доля бронирований авиабилетов на рейсы авиакомпании-лоукостера от всех бронирований по России выросла с 19,4 до 24,1 процента по сравнению с прошлым годом,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:53
2020-06-18T17:53
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https://ria.ru/20200617/1573021124.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиабилеты, сочи, санкт-петербург, туризм, новости - туризм, симферополь, анапа, калининград
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Доля бронирований авиабилетов на рейсы авиакомпании-лоукостера от всех бронирований по России выросла с 19,4 до 24,1 процента по сравнению с прошлым годом, Также россияне стали чаще выбирать безбагажные тарифы, сообщает Biletix.
Их доля увеличилась с 35 до 42 процентов.
При этом средний чек на такие билеты туда-обратно по России весной 2020 года составил 5 169 рублей, а на "обычные" – 6 936 рублей. Таким образом, перелеты по безбагажным тарифам в среднем позволили сэкономить пассажирам 25 процентов бюджета.
Самыми популярными направлениями среди туристов, выбирающих безбагажные рейсы, являются Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург и Калининград.