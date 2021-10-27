https://ria.ru/20211027/egipet-1756461617.html

Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию

Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию

Эксперты не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что авиабилеты на ноябрьские праздники по самым востребованным у россиян маршрутам — в Египет и... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:06

2021-10-27T13:06

2021-10-27T17:19

туризм

египет

турция

хургада

новости - туризм

анталья (провинция)

авиабилеты

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341728_0:52:991:609_1920x0_80_0_0_5cb92a7c8eda3258bf65f9c4328c33eb.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Эксперты не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что авиабилеты на ноябрьские праздники по самым востребованным у россиян маршрутам — в Египет и Турцию – достигли отметок в 350 и даже 450 тысяч рублей."Мы таких цен не видим и подобную информацию не предоставляли", — сообщил РИА Новости представитель компании Aviasales. Сейчас на сайте цены на перелет эконом-классом в Хургаду в оба конца — на 29 октября и 10 ноября — начинаются от 36 тысяч рублей (с пересадкой) и от 78 тысяч рублей (прямой). Бизнесом — дороже: от 110 и 189 тысяч рублей соответственно".В Анталью в эти даты можно купить билет за 24 тысяч рублей по тарифу эконом или от 105 тысяч рублей — в бизнес-классе.Эксперты отмечают, что на период с 29 октября по 7 ноября лидером спроса является Турция – туда бронируют почти четверть всех авиабилетов. Доля Египта — всего два процента, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова."Мы не фиксируем такого повышения стоимости на перелеты в Египет и Турцию. Конечно, на ценообразование серьезно влияет спрос, и традиционно перед любыми праздниками или выходными днями он повышается, что отражается на билетах", — говорит эксперт.В эти даты средняя цена билета в одну сторону в Хургаду у них составила 23 тысячи рублей, а в Анталью — 11,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20211027/tseny-1756433788.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

египет

турция

хургада

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, турция, хургада, новости - туризм, анталья (провинция), авиабилеты, туризм, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19, отдых на море