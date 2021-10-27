https://ria.ru/20211027/egipet-1756461617.html
Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию
Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию - РИА Новости, 27.10.2021
Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию
Эксперты не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что авиабилеты на ноябрьские праздники по самым востребованным у россиян маршрутам — в Египет и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:06
2021-10-27T13:06
2021-10-27T17:19
туризм
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турция
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новости - туризм
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авиабилеты
туризм
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Эксперты не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что авиабилеты на ноябрьские праздники по самым востребованным у россиян маршрутам — в Египет и Турцию – достигли отметок в 350 и даже 450 тысяч рублей."Мы таких цен не видим и подобную информацию не предоставляли", — сообщил РИА Новости представитель компании Aviasales. Сейчас на сайте цены на перелет эконом-классом в Хургаду в оба конца — на 29 октября и 10 ноября — начинаются от 36 тысяч рублей (с пересадкой) и от 78 тысяч рублей (прямой). Бизнесом — дороже: от 110 и 189 тысяч рублей соответственно".В Анталью в эти даты можно купить билет за 24 тысяч рублей по тарифу эконом или от 105 тысяч рублей — в бизнес-классе.Эксперты отмечают, что на период с 29 октября по 7 ноября лидером спроса является Турция – туда бронируют почти четверть всех авиабилетов. Доля Египта — всего два процента, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова."Мы не фиксируем такого повышения стоимости на перелеты в Египет и Турцию. Конечно, на ценообразование серьезно влияет спрос, и традиционно перед любыми праздниками или выходными днями он повышается, что отражается на билетах", — говорит эксперт.В эти даты средняя цена билета в одну сторону в Хургаду у них составила 23 тысячи рублей, а в Анталью — 11,8 тысячи рублей.
https://ria.ru/20211027/tseny-1756433788.html
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египет, турция, хургада, новости - туризм, анталья (провинция), авиабилеты, туризм, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19, отдых на море
13:06 27.10.2021 (обновлено: 17:19 27.10.2021)
Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию
Эксперты: билеты в Египет и Турцию на ноябрьские каникулы подорожали, но не в десятки раз
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Эксперты не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что авиабилеты на ноябрьские праздники по самым востребованным у россиян маршрутам — в Египет и Турцию – достигли отметок в 350 и даже 450 тысяч рублей.
"Мы таких цен не видим и подобную информацию не предоставляли", — сообщил РИА Новости представитель компании Aviasales. Сейчас на сайте цены на перелет эконом-классом в Хургаду в оба конца — на 29 октября и 10 ноября — начинаются от 36 тысяч рублей (с пересадкой) и от 78 тысяч рублей (прямой). Бизнесом — дороже: от 110 и 189 тысяч рублей соответственно".
В Анталью в эти даты можно купить билет за 24 тысяч рублей по тарифу эконом или от 105 тысяч рублей — в бизнес-классе.
Эксперты отмечают, что на период с 29 октября по 7 ноября лидером спроса является Турция – туда бронируют почти четверть всех авиабилетов. Доля Египта — всего два процента, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
"Мы не фиксируем такого повышения стоимости на перелеты в Египет и Турцию. Конечно, на ценообразование серьезно влияет спрос, и традиционно перед любыми праздниками или выходными днями он повышается, что отражается на билетах", — говорит эксперт.
В эти даты средняя цена билета в одну сторону в Хургаду у них составила 23 тысячи рублей, а в Анталью — 11,8 тысячи рублей.