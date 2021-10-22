https://ria.ru/20211022/puteshestviya-1755373318.html

Названы способы сэкономить на путешествиях

Названы способы сэкономить на путешествиях - РИА Новости, 22.10.2021

Названы способы сэкономить на путешествиях

Эксперты поделились советами, которые помогут сэкономить деньги во время путешествий, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:33

2021-10-22T00:33

2021-10-22T00:33

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эксперты поделились советами, которые помогут сэкономить деньги во время путешествий, пишет Travel Daily News.Главный лайфхак — правильно выбирать период для поездки. "Мы рекомендуем заранее узнать, когда высокий, низкий и средний сезон в стране или конкретном месте, куда вы хотите отправиться", — пишут авторы. Они советуют избегать путешествий в июле, августе и в праздничные дни, например, на Рождество.Авиабилеты, согласно рекомендациям, лучше покупать во вторник в три часа дня: в это время самые доступные цены. А искать жилье — с помощью платформы каучсерфинга, которая позволяет бесплатно снимать квартиру, комнату или даже диван в городах всего мира.Еще один вариант — отправиться в путешествие с палаткой и ночевать там, где захочется.Кроме того, по мнению специалистов, туристам с ограниченным бюджетом нужно заранее распланировать объем дневных трат, а также искать везде наиболее выгодные обменники. Если предстоят перемещения между населенными пунктами, лучше воспользоваться сервисом поиска попутчика или ездить автостопом, потому что междугородний транспорт может оказаться недешевым.

https://ria.ru/20211020/puteshestviya-1755329218.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, бюджет, экономия, новости - туризм, авиабилеты, туристы, туризм