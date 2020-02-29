Эксперты рассказали, как сэкономить на путешествиях по России

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Экономным туристам лучше всего планировать внутренние поездки на февраль и март, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса выяснили, что дороже всего путешествовать по России в июле и августе. А тем, кто хочет сэкономить, стоит выбирать поездки в феврале или марте.

В столицу максимально дорого обойдется поездка в августе: стоимость авиабилета в этот месяц составляет порядка 14 тысяч рублей. В Сочи, второй по популярности у туристов российский город, также не стоит прилетать в последний летний месяц, иначе придется заплатить 16 тысяч рублей за билет. А вот для Санкт-Петербурга максимальная цена зафиксирована в июле — 14 тысяч рублей.

Дешевле всего путешествовать по России в феврале и марте, но есть и ряд исключений. К примеру, в октябре выгодно полететь во Владикавказ. В ноябре можно сравнительно недорого отправиться в Сочи и Уфу. В январе самые низкие цены на авиабилеты в Екатеринбург и Новосибирск. В мае есть возможность бюджетно слетать в Тюмень.

В столицу дешевле всего обойдется поездка в марте — весной билет стоит в среднем девять тысяч рублей. В Сочи в начале весны билет стоит столько же. А Санкт-Петербург выгоднее посещать в феврале, когда авиабилеты стоят в среднем восемь тысяч рублей.