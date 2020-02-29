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Туризм
2020-02-29T10:11+0300
https://ria.ru/20200229/1565337086.html
Эксперты рассказали, как сэкономить на путешествиях по России
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как сэкономить на путешествиях по России

10:11 29.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Экономным туристам лучше всего планировать внутренние поездки на февраль и март, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса выяснили, что дороже всего путешествовать по России в июле и августе. А тем, кто хочет сэкономить, стоит выбирать поездки в феврале или марте.
В столицу максимально дорого обойдется поездка в августе: стоимость авиабилета в этот месяц составляет порядка 14 тысяч рублей. В Сочи, второй по популярности у туристов российский город, также не стоит прилетать в последний летний месяц, иначе придется заплатить 16 тысяч рублей за билет. А вот для Санкт-Петербурга максимальная цена зафиксирована в июле — 14 тысяч рублей.
Дешевле всего путешествовать по России в феврале и марте, но есть и ряд исключений. К примеру, в октябре выгодно полететь во Владикавказ. В ноябре можно сравнительно недорого отправиться в Сочи и Уфу. В январе самые низкие цены на авиабилеты в Екатеринбург и Новосибирск. В мае есть возможность бюджетно слетать в Тюмень.
В столицу дешевле всего обойдется поездка в марте — весной билет стоит в среднем девять тысяч рублей. В Сочи в начале весны билет стоит столько же. А Санкт-Петербург выгоднее посещать в феврале, когда авиабилеты стоят в среднем восемь тысяч рублей.
Максимально выгодно по России можно отправиться в Махачкалу: если полететь туда в феврале, билеты обойдутся на 40 процентов дешевле, чем в среднем за год, и на 128 процентов ниже, чем в августе. В Краснодар также стоит прилетать в феврале: сэкономить удастся 31 процент от среднегодовой цены — или же 95 процентов по сравнению с августовским путешествием.
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