Туристы рассказали, почему выбирают рейсы с пересадками

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По данным туристического сервиса, 17 процентов всех бронирований приходится на рейсы с пересадками, сообщает Aviasales.

Эксперты решили узнать, по какой причине путешественники выбирают сложные маршруты. В исследовании приняли участие 151 тысяча человек, примерно 50 процентов из них ответили, что ориентируются на стоимость авиабилетов.

Так, самый дешевый билет на прямой перелет из Москвы в Сеул стоит 20468 рублей, при этом пересадка в Новосибирске позволит сэкономить около семи тысяч рублей. Авиабилет из Санкт-Петербурга в Амстердам стоит 14 697 рублей, а долететь через Стокгольм можно за 5 511 рублей.

Еще 20 процентов опрошенных вынуждены летать с пересадками, поскольку иначе до интересующих пунктов назначения просто не добраться — нет прямого сообщения.

Также 20 процентов специально делают остановку, чтобы разнообразить поездку и "получить два путешествия по цене одного". Тем более некоторые авиакомпании при длительной стыковке предлагают на выбор бесплатное заселение или экскурсионную программу.