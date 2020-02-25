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Туризм
2020-02-25T12:27+0300
https://ria.ru/20200225/1565162270.html
Туристы рассказали, почему выбирают рейсы с пересадками
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РИА Новости

Туристы рассказали, почему выбирают рейсы с пересадками

12:27 25.02.2020
2006
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По данным туристического сервиса, 17 процентов всех бронирований приходится на рейсы с пересадками, сообщает Aviasales.
Эксперты решили узнать, по какой причине путешественники выбирают сложные маршруты. В исследовании приняли участие 151 тысяча человек, примерно 50 процентов из них ответили, что ориентируются на стоимость авиабилетов.
Так, самый дешевый билет на прямой перелет из Москвы в Сеул стоит 20468 рублей, при этом пересадка в Новосибирске позволит сэкономить около семи тысяч рублей. Авиабилет из Санкт-Петербурга в Амстердам стоит 14 697 рублей, а долететь через Стокгольм можно за 5 511 рублей.
Еще 20 процентов опрошенных вынуждены летать с пересадками, поскольку иначе до интересующих пунктов назначения просто не добраться — нет прямого сообщения.
Также 20 процентов специально делают остановку, чтобы разнообразить поездку и "получить два путешествия по цене одного". Тем более некоторые авиакомпании при длительной стыковке предлагают на выбор бесплатное заселение или экскурсионную программу.
Оставшиеся 10 процентов считают, что длительные перелеты переносятся лучше, если разбить их на несколько небольших. В связи с этим пассажиры предпочитают лететь на Мальдивы, в Таиланд или на Бали с остановками в Дубае, Дохе или Стамбуле, несмотря на то, что из Москвы есть прямые рейсы во все вышеперечисленные направления.
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