Эксперты назвали лучшие дни для покупки авиабилетов и номеров в отелях

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Самые привлекательные цены на авиабилеты в Европу доступны за два месяца до даты путешествия, за четыре – выгоднее всего бронировать отели, сообщает momondo.ru.
Специалисты компании провели исследование запросов, совершенных сотрудниками сервиса и туристами с 2017 по 2019 годы. Оказалось, что лучшее время для покупки авиабилета варьируется в зависимости от того, куда планируют отправиться путешественники.
Так, минимальные цены на авиаперелеты по Европе устанавливаются в среднем за 63 дня до даты вылета. Если оплатить тур в этот срок, можно сэкономить до 56% стоимости билета по сравнению с максимальной ценой. В другие страны выгоднее всего покупать проездной документ за 51 день до вылета. В этом случае экономия достигает 42%.
Эксперты утверждают, что самый подходящий день для приобретения билета — вторник. Самые "дорогие" дни для покупки – воскресенье и суббота, переплата составит 23% и 13% соответственно.
Сэкономить, причем довольно значительную сумму, можно и на проживании. Но бронировать отели необходимо почти за четыре месяца до путешествия. Оптимальный срок для оплаты гостиницы в Европе – 118 дней, за пределами континента – 115 дней. По сравнению с ценой в день заселения, заплатить придется на 49% и 69% меньше.
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