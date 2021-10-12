https://ria.ru/20211012/diplomatiya-1754067860.html

Межгосударственные отношения России и Армении

Межгосударственные отношения России и Армении - РИА Новости, 12.10.2021

Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T00:33

2021-10-12T00:33

2021-10-12T00:33

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Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.Москва и Ереван поддерживают традиционно тесный диалог на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также в межведомственном формате.В марте 2018 года на президентских выборах в Армении победил Армен Саркисян. 25 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом.8 мая 2018 года Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.В 2018 году Путин и Пашинян встречались семь раз: 14 мая в Сочи, 13 июня, 8 сентября и 27 декабря – в Москве, 28 сентября в Душанбе (Таджикистан), 11 ноября в Париже (Франция), 6 декабря в Санкт-Петербурге.В 2019 году встречи двух лидеров состоялись 29 мая в Нур-Султане (Казахстан), 6 июня и 20 декабря в Санкт-Петербурге, 1 октября в Ереване, 11 октября в Ашхабаде (Туркмения), 28 ноября в Бишкеке (Киргизия).В 2020 году личные встречи между Путиным и Пашиняном отсутствовали по объективной причине пандемии COVID-19 (имели место рабочие встречи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи 14 апреля и 19 мая); контакты руководителей двух стран осуществлялись в основном в телефонном режиме.В 2020 году произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. В сентябре обстановка в регионе накалилась, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. 9 ноября при посредничестве России лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. В зону конфликта введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ.Практические аспекты реализации договоренностей обсуждались в ходе телефонных переговоров 14 и 23 ноября.11 января в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна.7 апреля 2021 года в Кремле состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна, который находился в России с рабочим визитом.Очередная двустороння встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялась 7 июля в Москве. Премьер-министр Армении посетил Москву в статусе исполняющего обязанности. Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, размещение российских военных, которые уже находятся в регионе, и двусторонние отношения. Владимир Путин и Никол Пашинян активно общаются по телефону. В 2020 году они побеседовали по телефону более 60 раз, в 2021 году состоялось 14 телефонных разговоров (последний – 27 августа).Лидеры России и Армении провели телефонные переговоры 17 и 25 февраля, 12 и 26 марта. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, вопросы российско-армянского сотрудничества, внутренняя ситуация в Армении.7 апреля 2021 года состоялась в Кремле двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна, который находился в России с рабочим визитом.Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами России и Армении.В 2020 году состоялись три встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (31 января в Алма-Ате, 17 июля в Минске и 9 октября в Ереване "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета); в формате видеоконференции – 10, 23 апреля и 4 декабря.5 февраля 2021 года Михаил Мишустин и Никол Пашинян приняли участие в заседании Евразийского межправсовета в Алма-Ате (Казахстан). 29 апреля состоялась их встреча в Казани на полях заседания Евразийского межправительственного совета. В июне 2021 года правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении – было приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам страны.Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.Министры иностранных дел России и Армении в 2020 году встречались в Женеве 25 февраля, в Москве 9 и 12 октября.21 ноября глава МИД РФ Сергей Ларов в составе межведомственной делегации посетил Ереван. Состоялись встречи с главой МИД Армении Арой Айвазяном, премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также с президентом Армении Арменом Саркисяном.7 декабря по приглашению Сергея Лаврова Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. 17 февраля 2021 года глава внешнеполитического ведомства Армении вновь посетил Москву с кратким рабочим визитом. 1 апреля 2021 года Сергей Лавров и Ара Айвазян провели встречу в Москве "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ. 5-6 мая 2021 года Лавров с рабочим визитом посетил Ереван, где был принят и.о. премьер-министра Армении Пашиняном и состоялись его переговоры с Айвазяном.30-31 августа министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян посетил Россию с рабочим визитом. Осуществляется взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество. 4-7 октября 2021 года Россию с официальным визитом посетил спикер парламента Армении Ален Симонян. В ходе визита он встретился с председателями обеих палат российского парламента – Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Состоялась также встреча Алена Симоняна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В условиях коронавируса и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена.По итогам 2020 года внешнеторговый оборот России и Армении составил 2,3 миллиарда долларов (в 2019 году – 2,5 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,6 миллиарда долларов и импорт – 646,8 миллионов долларов. По итогам первого полугодия 2021 года объем взаимной торговли России и Армении составил 1,124 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 987,5 миллиона долларов), в том числе российского экспорта – 811 миллионов долларов и импорта – 313,2 миллиона долларов.В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, драгоценные металлы и камни, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства и др.Объем российских капиталовложений в Армении – порядка 2,1 миллиарда долларов (40% совокупных инвестиций, 1-е место). Из них на прямые инвестиции приходится 1,7 миллиарда долларов – 42% общего объема иностранных прямых вливаний.Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, –"РЖД", "Банк ВТБ", "Газпром", "РУСАЛ", "Вымпелком".ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения" (до февраля 2014 года ЗАО "АрмРосгазпром"), основной сферой деятельности которого является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении.Объем инвестиций ПАО "Газпром" в экономику Армении, включая завершение строительства и модернизации 5-го энергоблока Разданской ТЭС, а также участие в сооружении газопровода Иран-Армения, превышает 800 миллионов долларов.По линии Росатома оказывается содействие с учетом необходимости продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.На основе концессионного договора (сроком на 30 лет с правом пролонгации на 20 лет после первых 20 лет работы) с 1 июня 2008 года функционирует дочерняя компания ОАО "РЖД" – ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Всего ОАО "РЖД" инвестировало в развитие армянской железнодорожной инфраструктуры порядка 300 миллионов долларов. Ведется обновление транспортной инфраструктуры. В мае 2021 года в Армению было отправлено 27 новых современных пассажирских вагона производства ЗАО "Трансмашхолдинг".ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" в 2014 году инвестировал в строительство горно-обогатительного комбината на Техутском медно-молибденовом месторождении, выделив 283 миллионов долларов. Кроме того, банк осуществляет финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы развития ЗАО "Агаракский медно-молибденовый комбинат" (9 миллионов долларов).ПАО "Вымпелком" (ЗАО "АрменТел" – торговая марка Beeline), начиная с 2006 года, инвестировал в Армению свыше 350 миллионов долларов.Динамично развиваются отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации и почти все марзы (регионы) Армении.Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи.С февраля 2019 года Россия и Армения проводят совместную гуманитарную операцию в Сирии. Снабжение армянского контингента организовано на безвозмездной основе за счет средств Минобороны России.В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).В условиях пандемии налажено плотное взаимодействие России и Армении в области противодействия COVID-19 и минимизации его негативных последствий. В интересах преодоления последствий пандемии коронавируса Россия с конца 2020 года поставила в Армению несколько партий вакцины "Спутник V" – в общей сложности свыше 105 тысяч доз. Прорабатывается налаживание производства препарата в Армении.Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты.В республике сохраняется высокий интерес к получению высшего образования на русском языке, в том числе с помощью программ по обучению за счет средств российского бюджета (для Армении ежегодно выделяется свыше 210 бюджетных мест). В 2020/2021 учебном году в российских вузах обучалось 4936 граждан Армении (2081 – за счет средств федерального бюджета). На 2021/22 учебный год армянским гражданам было выделено 227 мест.Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри.Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2019 году Армению посетили около 700 тысяч россиян. В 2020 году туристическая сфера в Армении, пережила катастрофический спад из-за пандемии коронавируса, локдауна, а также военного конфликта в Карабахе. По разным прогнозам, турпоток в Армению в 2021 году должен увеличиться на 14-15%. Страна продолжает оставаться излюбленным местом для туристов из России. За летний период Армению посетили более 100 тысяч российских туристов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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