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Володин выразил надежду на укрепление межпарламентского диалога с Арменией
Володин выразил надежду на укрепление межпарламентского диалога с Арменией - РИА Новости, 06.10.2021
Володин выразил надежду на укрепление межпарламентского диалога с Арменией
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с избранным в августе председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, в ходе переговоров российский РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:35
2021-10-06T15:35
армения
парламентская ассамблея совета европы
вячеслав володин
одкб
госдума рф
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с избранным в августе председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, в ходе переговоров российский парламентарий предложил продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках при обсуждении вопросов, затрагивающих обе страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента России.В частности, Володин предложил при обсуждении вопросов, затрагивающих Армению или Россию, продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках - ПАСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Межпарламентского союза"Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, потому что мы, как правило, много говорим о дружбе, но она должна реализовываться в конкретных шагах. Мы надеемся, что строя работу в рамках парламентского измерения, мы выделим это направление, как одно из ключевых. От этого мы будем вместе выигрывать. И делать это будем исключительно в интересах наших государств, потому что, действительно, отношения России и Армении отличаются от отношений с другими странами", - приводятся слова Володина на сайте.При этом председатель Госдумы отметил, что стороны уже многое смогли сделать для развития отношений России и Армении в рамках парламентского измерения, а также выразил надежду на то, что такое сотрудничество продолжит укрепляться."Отношения между Россией и Арменией особые, носят стратегический характер", - добавил он.Кроме этого, Володин отметил, что разговор с его коллегой был открытым и доверительным, а также он поблагодарил его за то, что первый свой визит Симонян совершает в Россию."Для нас это важно. Это, во‑первых, подчеркивает уровень отношений и желание выстроить коммуникации, а также понять вопросы, которые волнуют российскую сторону", - сказал он.В свою очередь Симонян по итогам встречи отметил, что стороны обсудили большой спектр вопросов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/armeniya-1753016031.html
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армения, парламентская ассамблея совета европы, вячеслав володин, одкб, госдума рф, россия
15:35 06.10.2021
 
Володин выразил надежду на укрепление межпарламентского диалога с Арменией

Володин: Россия и Армения должны определять общую позицию на международных площадках

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с избранным в августе председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, в ходе переговоров российский парламентарий предложил продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках при обсуждении вопросов, затрагивающих обе страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента России.
В частности, Володин предложил при обсуждении вопросов, затрагивающих Армению или Россию, продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках - ПАСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Межпарламентского союза
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"Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, потому что мы, как правило, много говорим о дружбе, но она должна реализовываться в конкретных шагах. Мы надеемся, что строя работу в рамках парламентского измерения, мы выделим это направление, как одно из ключевых. От этого мы будем вместе выигрывать. И делать это будем исключительно в интересах наших государств, потому что, действительно, отношения России и Армении отличаются от отношений с другими странами", - приводятся слова Володина на сайте.
При этом председатель Госдумы отметил, что стороны уже многое смогли сделать для развития отношений России и Армении в рамках парламентского измерения, а также выразил надежду на то, что такое сотрудничество продолжит укрепляться.
"Отношения между Россией и Арменией особые, носят стратегический характер", - добавил он.
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Кроме этого, Володин отметил, что разговор с его коллегой был открытым и доверительным, а также он поблагодарил его за то, что первый свой визит Симонян совершает в Россию.
"Для нас это важно. Это, во‑первых, подчеркивает уровень отношений и желание выстроить коммуникации, а также понять вопросы, которые волнуют российскую сторону", - сказал он.
В свою очередь Симонян по итогам встречи отметил, что стороны обсудили большой спектр вопросов.
 
АрменияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВячеслав ВолодинОДКБГосдума РФРоссия
 
 
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