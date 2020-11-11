https://ria.ru/20201111/karabakh-1584045882.html

Пашинян заявил, что соглашение по Карабаху помогло сохранить территории

Пашинян заявил, что соглашение по Карабаху помогло сохранить территории

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:59

2020-11-11T09:59

2020-11-11T11:12

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды."Одна из них (из попыток. — Прим. ред.) сорвалась, во второй (раз. — Прим. ред.) армянскому отряду удалось проникнуть в город, и разные мнения по поводу контроля над Шуши были связаны с деятельностью этого отряда", — отметил он.Пашинян еще раз подчеркнул, что заключенное в ночь на 10 ноября соглашение позволило сохранить то, что Карабах бы потерял."Этим документом было дано то, что, по военным и иным оценкам, мы могли бы не удержать. В ситуации, когда Степанакерт остался беззащитным, при продолжении военных действий была большая возможность потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана, после чего в окружении оказались бы оборонительные районы и тысячи солдат. В результате произошел бы полный коллапс", — сказал он в видеообращении на Facebook.Премьер добавил, что генштаб ВС Армении докладывал о проблемах с ресурсами и политическое руководство разделяло это мнение.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. Накануне при посредничестве России подписали четвертый документ.В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.В свою очередь, Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, случившееся максимально выгодно Баку: военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире