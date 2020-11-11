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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584045882.html
Пашинян заявил, что соглашение по Карабаху помогло сохранить территории
Пашинян заявил, что соглашение по Карабаху помогло сохранить территории
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:59
2020-11-11T11:12
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды."Одна из них (из попыток. — Прим. ред.) сорвалась, во второй (раз. — Прим. ред.) армянскому отряду удалось проникнуть в город, и разные мнения по поводу контроля над Шуши были связаны с деятельностью этого отряда", — отметил он.Пашинян еще раз подчеркнул, что заключенное в ночь на 10 ноября соглашение позволило сохранить то, что Карабах бы потерял."Этим документом было дано то, что, по военным и иным оценкам, мы могли бы не удержать. В ситуации, когда Степанакерт остался беззащитным, при продолжении военных действий была большая возможность потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана, после чего в окружении оказались бы оборонительные районы и тысячи солдат. В результате произошел бы полный коллапс", — сказал он в видеообращении на Facebook.Премьер добавил, что генштаб ВС Армении докладывал о проблемах с ресурсами и политическое руководство разделяло это мнение.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. Накануне при посредничестве России подписали четвертый документ.В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.В свою очередь, Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, случившееся максимально выгодно Баку: военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что соглашение по Карабаху помогло сохранить территории

09:59 11.11.2020 (обновлено: 11:12 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды.
"Одна из них (из попыток. — Прим. ред.) сорвалась, во второй (раз. — Прим. ред.) армянскому отряду удалось проникнуть в город, и разные мнения по поводу контроля над Шуши были связаны с деятельностью этого отряда", — отметил он.
Пашинян еще раз подчеркнул, что заключенное в ночь на 10 ноября соглашение позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
"Этим документом было дано то, что, по военным и иным оценкам, мы могли бы не удержать. В ситуации, когда Степанакерт остался беззащитным, при продолжении военных действий была большая возможность потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана, после чего в окружении оказались бы оборонительные районы и тысячи солдат. В результате произошел бы полный коллапс", — сказал он в видеообращении на Facebook.
Премьер добавил, что генштаб ВС Армении докладывал о проблемах с ресурсами и политическое руководство разделяло это мнение.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. Накануне при посредничестве России подписали четвертый документ.
В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
В свою очередь, Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, случившееся максимально выгодно Баку: военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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