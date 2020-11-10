https://ria.ru/20201110/karabakh-1583881213.html

Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху

Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Баку и Ереван останавливаются... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:37

2020-11-10T12:37

2020-11-10T14:28

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

фото

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Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Что происходило в республиках после объявления о договоренностях, смотрите в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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