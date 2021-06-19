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Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении

Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении - РИА Новости, 19.06.2021

Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении

Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в субботу в российском посольстве в Ереване. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:27

2021-06-19T12:27

2021-06-19T12:27

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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оон

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в субботу в российском посольстве в Ереване."Правительство Российской Федерации приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения в постконфликтном восстановлении. С этой целью из бюджета выделено 3,2 миллиона долларов. Посольство уже официально уведомило армянскую сторону о данном решении", - говорится в сообщении на сайте посольства в Facebook.В диппредставительстве заявили, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении."Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 года составил уже порядка 70 миллиона долларов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html

нагорный карабах

россия

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нагорный карабах, россия, оон, армения, в мире