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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210619/pomosch-1737679536.html
Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении
Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении - РИА Новости, 19.06.2021
Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении
Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в субботу в российском посольстве в Ереване. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:27
2021-06-19T12:27
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
россия
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армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в субботу в российском посольстве в Ереване."Правительство Российской Федерации приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения в постконфликтном восстановлении. С этой целью из бюджета выделено 3,2 миллиона долларов. Посольство уже официально уведомило армянскую сторону о данном решении", - говорится в сообщении на сайте посольства в Facebook.В диппредставительстве заявили, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении."Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 года составил уже порядка 70 миллиона долларов", - отмечается в сообщении.
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нагорный карабах, россия, оон, армения, в мире
Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении
12:27 19.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе
Разрушенные здания в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в субботу в российском посольстве в Ереване.
"Правительство Российской Федерации приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения в постконфликтном восстановлении. С этой целью из бюджета выделено 3,2 миллиона долларов. Посольство уже официально уведомило армянскую сторону о данном решении", - говорится в сообщении на сайте посольства в Facebook.
В диппредставительстве заявили, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении.
"Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 года составил уже порядка 70 миллиона долларов", - отмечается в сообщении.
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