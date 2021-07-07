https://ria.ru/20210707/peregovory-1740238565.html

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 07.07.2021

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность визита исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию, отметив, что РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:26

2021-07-07T12:26

2021-07-07T12:29

россия

никол пашинян

владимир путин

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность визита исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию, отметив, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится во второй половине дня."Во второй половине дня запланирована встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Это будет общение с Пашиняном, и затем они продолжат общение, президент и премьер, в формате рабочего обеда", - рассказал Песков.Подписания документов по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируется, они обсудят ситуацию в Карабахе, размещение российских военных, которые уже находятся в регионе, и двусторонние отношения."Нет, это сообщение, которое не соответствует действительности. Разумеется, и Карабах будет обсуждаться, и российские военные, которые сейчас там размещены, будут обсуждаться, и в целом двусторонние отношения, но подписание каких-либо документов не планируется", - заявил он, отвечая на вопрос о том, планируется ли по итогам встречи подписать соглашение о введении еще одной группы российских миротворцев.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что Путин встретится с Пашиняном 7 июля в Москве. В пресс-службе Кремля заявили, что руководители двух стран планируют рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210629/pashinyan-1738983533.html

https://ria.ru/20210707/otnosheniya-1740153324.html

россия

москва

армения

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россия, никол пашинян, владимир путин, москва, армения, в мире