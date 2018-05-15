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Никаких "разворотов Армении" не будет: о чем говорили Путин и Пашинян

08:4715.05.2018
(обновлено: 08:48 15.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Айк Халатян, для РИА Новости


Вчера состоялся первый зарубежный визит нового руководителя Армении Никола Пашиняна. Армянский премьер принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, а также провел ряд двусторонних встреч.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 14 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На заседании ВЕЭС был достигнут ряд договоренностей, заявил Путин

Особо стоит отметить первые переговоры нового армянского лидера с Владимиром Путиным. Хотя они прошли на полях саммита ЕАЭС, надо понимать, что для Армении евразийские структуры — это своеобразный формат отношений с Россией с учетом таких факторов, как минимальный товарооборот Армении с другими странами ЕАЭС и отсутствие открытой поддержки армянской позиции другими союзниками по ОДКБ в карабахском конфликте.

Естественно, российская сторона имеет основания для определенного недоверия к новому армянскому лидеру: стоит вспомнить его многолетнюю критику евразийской интеграции, а также методы, с помощью которых он пришел к власти. И именно поэтому Пашинян несколько раз подчеркнул, что никаких "геополитических реверсов" не будет и Москве не стоит беспокоиться о том, что смена власти в Армении негативно повлияет на армяно-российские отношения. Уже в Сочи, в ходе личной встречи с Владимиром Путиным, Пашинян отметил, что союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией "не нуждаются в обсуждении". Этому предшествовали слова Путина о том, что Россия по-прежнему рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе.

Никол Пашинян. Май 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Протесты в Армении не преследовали внешнеполитических целей, заявил Пашинян
Вообще надо заметить, что в ходе последних событий в республике Москва заняла сдержанную позицию, подчеркивая, что происходящее в стране — "внутреннее дело Армении". За этим стоит понимание, что любой армянский лидер, если он руководствуется интересами своего государства, а не каких-то третьих держав, будет сохранять и развивать армяно-российские союзные отношения вне зависимости от своих личных симпатий. Среди причин — неурегулированный конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, а также напряженные отношения с Турцией, обусловленные и историей, и открытой поддержкой Анкарой Баку в карабахском конфликте (в том числе и с помощью блокады Армении).

В свою очередь, сама Россия, учитывая набирающую обороты конфронтацию с Западом, также не стремится "разбрасываться союзниками". Тем более что в нынешних реалиях Южного Кавказа заменить Армению некем: Грузия взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, Азербайджан делает ставку на военно-политический союз с Турцией, а в экономической сфере полностью зависит от экспорта своих энергоресурсов в Турцию и Европу.

Сторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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В Армении планируют масштабную репатриацию

При этом в армяно-российских отношениях есть и ряд проблемных вопросов, которые Пашинян обещает обсудить с российской стороной. Одним из них, вероятно, станет вопрос тарифов на газ. Новые власти пообещали добиться снижения цены на газ для населения, а это так или иначе касается "Газпрома", который выступает монополистом в обеспечении топливом Армении и его распределении на территории республики. К тому же договором от 2013 года между властями Армении и "Газпромом" ограничены возможности армянского руководства покупки газа у других поставщиков.

В этом вопросе сложилась парадоксальная ситуация — после решения Еревана вступить в ЕАЭС российские власти отменили 30%-ную экспортную пошлину на поставки газа в Армению, однако основную выгоду от этого получил "Газпром". Так, сейчас "Газпром Армения" покупает российское топливо на границе по 150 долларов за тысячу кубометров, а продает армянским потребителям по 286 долларов.

Михаил Леонтьев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Леонтьев написал письмо с извинениями Пашиняну‍

В данном вопросе у армянской стороны есть серьезные шансы на благоприятное решение (учитывая, что это может положительно сказаться на имидже России в Армении). Сложнее будет решить другую болезненную для Армении проблему — обеспечение российским оружием Азербайджана.
Эту тему поднимал уже Серж Саргсян, и новая власть, активно критиковавшая его за пассивность в защите интересов республики, не может не озвучить свое недовольство российско-азербайджанским сотрудничеством в военно-технической сфере.

Впрочем, следует помнить, что едва ли не больше всех заинтересована в недопущении новой войны в регионе именно Россия. Ведь Азербайджан ее партнер по целому ряду проектов, а Армения союзник, и новая вспышка конфликта между ними Москве совершенно ни к чему.

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