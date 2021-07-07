Путин лично поздравил Пашиняна с результатами выборов в Армении
19:39 07.07.2021 (обновлено: 19:57 07.07.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
Путин лично поздравил Пашиняна с результатами выборов в Армении
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, отметив, что сложные вопросы можно решать только при доверии народа, а оно у него есть.
"Я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес, ну и конечно хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа", - сказал Путин в ходе встречи с Пашиняном в Кремле.
Он отметил, что для решения сложных, очень острых и чувствительных вопросов нужно эффективно работать, а для этого "самое важное - иметь доверие народа".
"А оно у вас есть. Это показано по результатам выборов. И это очень важно - на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, вообще важнейшее условие для дальнейшего развития. Поэтому я вас действительно искренне с этим поздравляю", - добавил президент РФ.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
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