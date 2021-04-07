https://ria.ru/20210407/talks-1727226302.html

В Кремле начались переговоры Путина и Пашиняна

В Кремле начались переговоры Путина и Пашиняна

В Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в России с рабочим визитом. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:27

2021-04-07T16:27

2021-04-07T16:27

россия

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

армения

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в России с рабочим визитом.Перед началом переговоров российский лидер отметил, что нормализация ситуации в Нагорном Карабахе остается самой острой проблемой.Он также выразил уверенность, что в ближайшее время Россия и Армения восстановят товарооборот, снизившийся за время пандемии.Пашинян в свою очередь отметил, что присутствие российских миротворцев остается важным фактором стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе.Премьер также сообщил, что собирается поднять вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции с участием Москвы.Путин заверил, что Россия внимательно отнесется ко всем вопросам, которые захочет обсудить Армения."Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе с тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь. Все эти вопросы, а также другие, связанные с текущей ситуацией, перспективами развития, надеюсь, нам удастся с вами обсудить и в ходе беседы, а потом и за рабочим обедом", — сказал президент.

https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727219180.html

https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html

россия

нагорный карабах

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения