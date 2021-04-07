https://ria.ru/20210407/talks-1727226302.html
В Кремле начались переговоры Путина и Пашиняна
В Кремле начались переговоры Путина и Пашиняна
В Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в России с рабочим визитом. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:27
2021-04-07T16:27
2021-04-07T16:27
россия
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в России с рабочим визитом.Перед началом переговоров российский лидер отметил, что нормализация ситуации в Нагорном Карабахе остается самой острой проблемой.Он также выразил уверенность, что в ближайшее время Россия и Армения восстановят товарооборот, снизившийся за время пандемии.Пашинян в свою очередь отметил, что присутствие российских миротворцев остается важным фактором стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе.Премьер также сообщил, что собирается поднять вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции с участием Москвы.Путин заверил, что Россия внимательно отнесется ко всем вопросам, которые захочет обсудить Армения."Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе с тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь. Все эти вопросы, а также другие, связанные с текущей ситуацией, перспективами развития, надеюсь, нам удастся с вами обсудить и в ходе беседы, а потом и за рабочим обедом", — сказал президент.
https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727219180.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
В Кремле началась встреча Владимира Путина
с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
, который находится в России
с рабочим визитом.
Перед началом переговоров российский лидер отметил, что нормализация ситуации в Нагорном Карабахе
остается самой острой проблемой.
"Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы — это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него", — сказал Путин.
Он также выразил уверенность, что в ближайшее время Россия и Армения восстановят товарооборот, снизившийся за время пандемии.
Пашинян в свою очередь отметил, что присутствие российских миротворцев остается важным фактором стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе.
"В этом ключе я надеюсь сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе", — добавил он.
Премьер также сообщил, что собирается поднять вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции с участием Москвы.
Путин заверил, что Россия внимательно отнесется ко всем вопросам, которые захочет обсудить Армения.
"Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе с тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь. Все эти вопросы, а также другие, связанные с текущей ситуацией, перспективами развития, надеюсь, нам удастся с вами обсудить и в ходе беседы, а потом и за рабочим обедом", — сказал президент.