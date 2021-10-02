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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20211002/zelenaya_rossiya-1752770652.html
"Солнечные панели в Рязанской ржи": почему в России мало зеленой энергии?
"Солнечные панели в Рязанской ржи": почему в России мало зеленой энергии? - РИА Новости, 02.10.2021
"Солнечные панели в Рязанской ржи": почему в России мало зеленой энергии?
Большинство развитых стран в той или иной степени перешли на возобновляемое безотходное электричество. А Россия, обладая подходящими ресурсами и территориями, не стремится внедрять зелёную энергию. Почему? Обсуждаем научные и политэкономические препятствия с Петром Воробьёвым - профессором, заместителем Центра Энергетических Технологий Сколтеха.
2021-10-02T09:00
2021-10-02T11:34
мы все умрём. но это не точно
общество
экология
технологии
энергетика
сколковский институт науки и технологий
экология в россии
подкаст
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“Солнечные панели в Рязанской ржи”: почему в России мало зелёной энергии?
Большинство развитых стран в той или иной степени перешли на возобновляемое безотходное электричество. А Россия, обладая подходящими ресурсами и территориями, не стремится внедрять зелёную энергию. Почему? Обсуждаем научные и политэкономические препятствия вместе с Петром Воробьёвым - заместителем Центра Энергетических Технологий Сколтеха.
audio/mpeg
“Солнечные панели в Рязанской ржи”: почему в России мало зелёной энергии?
Большинство развитых стран в той или иной степени перешли на возобновляемое безотходное электричество. А Россия, обладая подходящими ресурсами и территориями, не стремится внедрять зелёную энергию. Почему? Обсуждаем научные и политэкономические препятствия вместе с Петром Воробьёвым - заместителем Центра Энергетических Технологий Сколтеха.
audio/mpeg
Пётр Воробьёв был гостем нашего другого эпизода: "Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии"Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Вообще мы любим говорить про экологию. В этом подкасте мы недавно обсуждали, может ли водород заменить природный газ. А ещё раньше пытались разобраться, на самом ли деле экологичны экомобили? Эту же тему обсуждали наши друзья из автомобильного подкаста "Не роскошь".В другом нашем подкасте - "Не верю!" - мы разбирали и развеивали мифы и заблуждения о "зелёной" энергетике. А коллеги из подкаста "ЯсноПонятно" вместе с экспертами дают советы о том, как начать улучшать экологию с себя - например, правильно сортировать мусор или завести дома компостных червей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, экология, технологии, энергетика, сколковский институт науки и технологий, экология в россии, подкаст, петр воробьев, россия, аудио
09:00 02.10.2021 (обновлено: 11:34 02.10.2021)
 

"Солнечные панели в Рязанской ржи": почему в России мало зеленой энергии?

Мы все умрём. Но это не точно
“Солнечные панели в Рязанской ржи”: почему в России мало зелёной энергии?
Вчера, 09:00
Читать ria.ru в
Большинство развитых стран в той или иной степени перешли на возобновляемое безотходное электричество. А Россия, обладая подходящими ресурсами и территориями, не стремится внедрять зелёную энергию. Почему? Обсуждаем научные и политэкономические препятствия с Петром Воробьёвым - профессором, заместителем Центра Энергетических Технологий Сколтеха.
Пётр Воробьёв был гостем нашего другого эпизода: "Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии"
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
Вообще мы любим говорить про экологию. В этом подкасте мы недавно обсуждали, может ли водород заменить природный газ. А ещё раньше пытались разобраться, на самом ли деле экологичны экомобили? Эту же тему обсуждали наши друзья из автомобильного подкаста "Не роскошь".
В другом нашем подкасте - "Не верю!" - мы разбирали и развеивали мифы и заблуждения о "зелёной" энергетике. А коллеги из подкаста "ЯсноПонятно" вместе с экспертами дают советы о том, как начать улучшать экологию с себя - например, правильно сортировать мусор или завести дома компостных червей.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноОбществоЭкологияТехнологииэнергетикаСколковский институт науки и технологийЭкология в РоссииПодкастПетр ВоробьевРоссия
 
 
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