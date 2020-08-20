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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20200820/1576020441.html
"ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать
Батарейки и лампочки нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами, экологичность одноразовых бумажных стаканчиков и биоразлагаемых пакетов — это миф, а от сока в коробках лучше вовсе отказаться. Раздельный сбор мусора кажется сложной задачей. Как правильно сортировать? Нужно ли мыть? И куда выбрасывать, чтобы его действительно переработали?
2020-08-20T12:00
2020-08-20T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать
Батарейки и лампочки нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами, экологичность одноразовых бумажных стаканчиков и биоразлагаемых пакетов — это миф, а от сока в коробках лучше вовсе отказаться. Раздельный сбор мусора кажется сложной задачей. Как правильно сортировать? Нужно ли мыть? И куда выбрасывать, чтобы его действительно переработали?
Почему в магазин лучше ходить с многоразовой сумкой, а в кофейню — со своей кружкой? Сколько нужно воды, чтобы сделать пару джинсов? Куда деть старую мебель и стройматериалы после ремонта? И как со всем этим связан раздельный сбор мусора?Лина, Ваня и Ксюша разбираются, как выбрасывать мусор правильно, и почему надо меньше покупать. Руководитель движения <u><a href="https://rsbor-msk.ru/" target="_blank">"РазДельный Сбор"</a></u> в Московском регионе, эковолонтёр Валерия Коростелёва рассказывает про четыре простых шага, которые помогут начать сортировать мусор и приучить к этому домашних.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BF%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE/id1438773760?mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3lhc25vX3BvbnlhdG5vLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6325563" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%25252525D0%25252525AF%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE%25252525D0%252525259F%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE-id1475621?country=ru" target="_blank">Castbox</a>,</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/yasnoponyatno" target="_blank">Soundstream</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://pdcst.page.link/yasnoponyatno" target="_blank">МегаФон Подкасты</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать

12:00 20.08.2020
17
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать
12:00
Батарейки и лампочки нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами, экологичность одноразовых бумажных стаканчиков и биоразлагаемых пакетов — это миф, а от сока в коробках лучше вовсе отказаться. Раздельный сбор мусора кажется сложной задачей. Как правильно сортировать? Нужно ли мыть? И куда выбрасывать, чтобы его действительно переработали?
Почему в магазин лучше ходить с многоразовой сумкой, а в кофейню — со своей кружкой? Сколько нужно воды, чтобы сделать пару джинсов? Куда деть старую мебель и стройматериалы после ремонта? И как со всем этим связан раздельный сбор мусора?
Лина, Ваня и Ксюша разбираются, как выбрасывать мусор правильно, и почему надо меньше покупать. Руководитель движения "РазДельный Сбор" в Московском регионе, эковолонтёр Валерия Коростелёва рассказывает про четыре простых шага, которые помогут начать сортировать мусор и приучить к этому домашних.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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