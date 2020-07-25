Мы все умрём. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?

Новые виды транспорта (в основном на электротяге) позиционируются как менее вредные для экологии, чем их собратья на сгораемом топливе. Однако выбросы в атмосферу – не единственный критерий: за производство и эксплуатацию тоже надо платить. Как деньгами, так и "запасом прочности" климата. Правда ли эко-транспорт экологичен, или это просто реклама?