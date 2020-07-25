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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200725/1574903832.html
Мы все умрём. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?
Новые виды транспорта (в основном на электротяге) позиционируются как менее вредные для экологии, чем их собратья на сгораемом топливе. Однако выбросы в атмосферу – не единственный критерий: за производство и эксплуатацию тоже надо платить. Как деньгами, так и "запасом прочности" климата. Правда ли эко-транспорт экологичен, или это просто реклама?
2020-07-25T12:01
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?
Новые виды транспорта (в основном на электротяге) позиционируются как менее вредные для экологии, чем их собратья на сгораемом топливе. Однако выбросы в атмосферу – не единственный критерий: за производство и эксплуатацию тоже надо платить. Как деньгами, так и «запасом прочности» климата. Правда ли эко-транспорт экологичен, или это просто реклама?
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Мы все умрём. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?

12:00 25.07.2020 (обновлено: 12:01 25.07.2020)
1742
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?
Вчера, 12:00
Новые виды транспорта (в основном на электротяге) позиционируются как менее вредные для экологии, чем их собратья на сгораемом топливе. Однако выбросы в атмосферу – не единственный критерий: за производство и эксплуатацию тоже надо платить. Как деньгами, так и "запасом прочности" климата. Правда ли эко-транспорт экологичен, или это просто реклама?
Какие альтернативы двигателям внутреннего сгорания реально "чистые"? А какие из них при этом экономически и технически возможно производить массово? Сколько времени, денег и ресурсов понадобится, чтобы перестроить города, дороги, аэро-и обычные порты под новый "зелёный" транспорт? Почему всё-таки лучше жечь топливо на ТЭС, чем в бензобаках? Не нанесут ли тяжелые металлы и пластик для аккумуляторов больше вреда, чем нефтепродукты?
На эти и другие вопросы отвечают директор по проектам российского отделения Гринпис Владимир Чупров и директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про дефицит нефти или про (не такую уж) "зелёную" энергетику.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Владимир Чупров, Константин Трофименко
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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