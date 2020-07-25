Мы все умрём. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?

Какие альтернативы двигателям внутреннего сгорания реально "чистые"? А какие из них при этом экономически и технически возможно производить массово? Сколько времени, денег и ресурсов понадобится, чтобы перестроить города, дороги, аэро-и обычные порты под новый "зелёный" транспорт? Почему всё-таки лучше жечь топливо на ТЭС, чем в бензобаках? Не нанесут ли тяжелые металлы и пластик для аккумуляторов больше вреда, чем нефтепродукты?
На эти и другие вопросы отвечают директор по проектам российского отделения Гринпис Владимир Чупров и директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про дефицит нефти или про (не такую уж) "зелёную" энергетику.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Владимир Чупров, Константин Трофименко
Монтаж Андрея Темнова
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__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Владимир Чупров, Константин Трофименко
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru