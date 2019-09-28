Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T19:36Z
https://ria.ru/20190928/1559219358.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155921/93/1559219325_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_36b234f00da0dc1405c420db1ea91f7b.png
РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. (Не такая уж) "зелёная" энергетика

12:00 28.09.2019
341
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. (Не такая уж) "зелёная" энергетика
Вчера, 12:00
"Зелёные" электростанции в Китае, по словам эксперта, по производительности обгоняют всю энергетическую отрасль России. Ветряки в Дании обеспечивают стране 40% электричества. Солнечные батареи сегодня размещают где угодно. Казалось бы, вот оно, решение энергетического кризиса. Но на самом деле у альтернативной энергетики есть гора подводных камней.
Для создания ГЭС приходится строить плотины, которые "пережимают" реки, убивают местную фауну и затапливают потенциально полезные территории. Солнечные электростанции занимают гигантские площади, а ведь на их месте могли быть жилые дома или поля. А ещё, согласно некоторым расчётам, альтернативная энергия и для потребителя, и для производителя обходится в разы дороже, чем традиционная. Что из этого мифы, а что – правда?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Илья Лихов
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
310007
Обсудить 0
Мы все умрём. Но это не точноПодкастДанияКитайРоссияТехнологииВ мире
Рекомендуем
Билли Айлиш
Билли Айлиш объявила даты нового мирового турне
РИА
Новости
Церемония награждения лауреатов кинофестиваля Кинотавр
Один из ведущих модельеров разработал дырявые сумки
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Депутат ГД: уход Волкера — это нежелание "попасть в жернова" разборок в США
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Тщетные попытки: Россия разъяснила США в ООН, боится ли санкций Вашингтона
Лента
новостей
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57
Флаг Китая
Китай хочет скорее присоединиться к договору о торговле оружием
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации переговоров Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что Huawei подарила ему мобильный телефон
Обучение слабослышающих студентов в МГТУ имени Баумана
Международный день глухих
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Главы МИД Армении и Ирана обсудили вопрос участия Роухани в саммите ЕАЭС
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния