Мы все умрём. (Не такая уж) "зелёная" энергетика

Для создания ГЭС приходится строить плотины, которые "пережимают" реки, убивают местную фауну и затапливают потенциально полезные территории. Солнечные электростанции занимают гигантские площади, а ведь на их месте могли быть жилые дома или поля. А ещё, согласно некоторым расчётам, альтернативная энергия и для потребителя, и для производителя обходится в разы дороже, чем традиционная. Что из этого мифы, а что – правда?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Илья Лихов
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