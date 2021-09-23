https://ria.ru/20210923/worms-1751416340.html

Домик с червями: зачем заводить вермиферму и чем это полезно?

Домик с червями: зачем заводить вермиферму и чем это полезно? - РИА Новости, 23.09.2021

Домик с червями: зачем заводить вермиферму и чем это полезно?

Вермиферма — это компостер из ящиков, заселенный червями. Им можно отдавать почти любые пищевые отходы (с небольшими исключениями): косточки фруктов, овощные очистки, даже бумагу. В России пока вермифермы только набирают популярность: они могут стоять в вашей квартире, частном доме или даже офисе. Зачем заводить червей и как это помогает экологии?

2021-09-23T12:00

2021-09-23T12:00

2021-09-23T12:00

яснопонятно

экология

мусор

отходы

подкаст

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Домик с червями: зачем заводить вермиферму и чем это полезно? Вермиферма — это компостер из ящиков, заселенный червями. Им можно отдавать почти любые пищевые отходы (с небольшими исключениями): косточки фруктов, овощные очистки, даже бумагу. В России пока вермифермы только набирают популярность: они могут стоять в вашей квартире, частном доме или даже офисе. Зачем заводить червей и как это помогает экологии? audio/mpeg

Домик с червями: зачем заводить вермиферму и чем это полезно? Вермиферма — это компостер из ящиков, заселенный червями. Им можно отдавать почти любые пищевые отходы (с небольшими исключениями): косточки фруктов, овощные очистки, даже бумагу. В России пока вермифермы только набирают популярность: они могут стоять в вашей квартире, частном доме или даже офисе. Зачем заводить червей и как это помогает экологии? audio/mpeg

Зачем нужны "домики" с червями в квартире, не пахнут ли они и как это помогает экологии? Обо всем этом рассказала Ирина Козловских — экоактивистка и сотрудница проекта "Ноль отходов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, мусор, отходы, подкаст, аудио