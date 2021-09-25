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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210925/vozobnovlyayka-1751758828.html
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии - РИА Новости, 25.09.2021
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии
Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?
2021-09-25T12:00
2021-09-25T12:30
мы все умрём. но это не точно
экология
технологии
развитие энергетики и ядерных технологий
энергетика
атомная энергетика
сколковский институт науки и технологий
подкаст
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Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?
audio/mpeg
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?
audio/mpeg
Помогал разобраться в вопросе Пётр Воробьёв - профессор Сколтеха, заместитель директора Центра Энергетических Технологий.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Вообще мы любим говорить про экологию. В этом подкасте мы недавно обсуждали, может ли водород заменить природный газ. А ещё раньше пытались разобраться, на самом ли деле экологичны экомобили? Эту же тему обсуждали наши друзья из автомобильного подкаста "Не роскошь". В другом нашем подкасте - "Не верю!" - мы разбирали и развеивали мифы и заблуждения о "зелёной" энергетике. А коллеги из подкаста "ЯсноПонятно" вместе с экспертами дают советы о том, как начать улучшать экологию с себя - например, правильно сортировать мусор или завести дома компостных червей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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экология, технологии, развитие энергетики и ядерных технологий, энергетика, атомная энергетика, сколковский институт науки и технологий, подкаст, петр воробьев, аудио
12:00 25.09.2021 (обновлено: 12:30 25.09.2021)
 

Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии

Мы все умрём. Но это не точно
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
12:00
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Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?
Помогал разобраться в вопросе Пётр Воробьёв - профессор Сколтеха, заместитель директора Центра Энергетических Технологий.
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
Вообще мы любим говорить про экологию. В этом подкасте мы недавно обсуждали, может ли водород заменить природный газ. А ещё раньше пытались разобраться, на самом ли деле экологичны экомобили? Эту же тему обсуждали наши друзья из автомобильного подкаста "Не роскошь".
В другом нашем подкасте - "Не верю!" - мы разбирали и развеивали мифы и заблуждения о "зелёной" энергетике. А коллеги из подкаста "ЯсноПонятно" вместе с экспертами дают советы о том, как начать улучшать экологию с себя - например, правильно сортировать мусор или завести дома компостных червей.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноЭкологияТехнологииРазвитие энергетики и ядерных технологийэнергетикаатомная энергетикаСколковский институт науки и технологийПодкастПетр Воробьев
 
 
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