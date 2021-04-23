https://ria.ru/20210423/alternativnaya-1729591997.html

Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

Альтернативная энергетика — это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива. Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.

2021-04-23T12:00

2021-04-23T12:00

2021-04-23T12:00

экономика

политика

россия

экологические нарушения - экология

солнечные батареи

латинская америка

китай

атомная энергетика

промышленность

природа

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Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии Альтернативная энергетика - это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива. Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO. audio/mpeg

Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии Альтернативная энергетика - это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива. Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO. audio/mpeg

О том как политика влияет на альтернативную энергетику, чему мы можем научиться у стран Латинской Америки и заменит ли “зеленая” энергия нефть и газ рассказала Татьяна Русакова — кандидат политических наук, ведущий эксперт ассоциации CENTERO.2:50 Почему мы все еще не перешли на "зеленую" энергетику. Бесперебойность - главный аргумент против альтернативной энергии?6:27 Насколько Ветрогенераторы реально опасны для животных. Действительно ли производство солнечных панелей крайне вредно. "Мусорные Империи" Китая.12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня. 17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии. 26:25 Альтернативная энергетика - это не для России.31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, политика, россия, экологические нарушения - экология, солнечные батареи, латинская америка, китай, атомная энергетика, промышленность, природа, энергетика, животные, природный газ, нефть, технологии, экология, аудио, подкаст