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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210423/alternativnaya-1729591997.html
Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии
Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии
Альтернативная энергетика — это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива. Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.
2021-04-23T12:00
2021-04-23T12:00
экономика
политика
россия
экологические нарушения - экология
солнечные батареи
латинская америка
китай
атомная энергетика
промышленность
природа
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Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии
Альтернативная энергетика - это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива. Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.
audio/mpeg
Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии
Альтернативная энергетика - это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива. Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.
audio/mpeg
О том как политика влияет на альтернативную энергетику, чему мы можем научиться у стран Латинской Америки и заменит ли “зеленая” энергия нефть и газ рассказала Татьяна Русакова — кандидат политических наук, ведущий эксперт ассоциации CENTERO.2:50 Почему мы все еще не перешли на "зеленую" энергетику. Бесперебойность - главный аргумент против альтернативной энергии?6:27 Насколько Ветрогенераторы реально опасны для животных. Действительно ли производство солнечных панелей крайне вредно. "Мусорные Империи" Китая.12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня. 17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии. 26:25 Альтернативная энергетика - это не для России.31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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экономика, политика, россия, экологические нарушения - экология, солнечные батареи, латинская америка, китай, атомная энергетика, промышленность, природа, энергетика, животные, природный газ, нефть, технологии, экология, аудио, подкаст

Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

12:00 23.04.2021
 
Не верю!
Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии
12:00
Читать ria.ru в
Альтернативная энергетика — это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива. Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.
О том как политика влияет на альтернативную энергетику, чему мы можем научиться у стран Латинской Америки и заменит ли “зеленая” энергия нефть и газ рассказала Татьяна Русакова кандидат политических наук, ведущий эксперт ассоциации CENTERO.
2:50 Почему мы все еще не перешли на "зеленую" энергетику. Бесперебойность - главный аргумент против альтернативной энергии?
6:27 Насколько Ветрогенераторы реально опасны для животных. Действительно ли производство солнечных панелей крайне вредно. "Мусорные Империи" Китая.
12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня.
17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии.
26:25 Альтернативная энергетика - это не для России.
31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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