https://ria.ru/20210501/vodorod-1730820491.html

Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно

Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно

Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия?

2021-05-01T12:00

2021-05-01T12:00

2021-05-01T12:02

мы все умрём. но это не точно

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Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия? audio/mpeg

Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечал Владимир Демидов - международный эксперт по строительству объектов транспорта и хранения для нефтегазовой отрасли.Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Дефицит природного газа" и "Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоЭксперт эпизода Владимир ДемидовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, газпром, новатэк, природный газ, технологии, экология, экономика