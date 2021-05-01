https://ria.ru/20210501/vodorod-1730820491.html
Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно
Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно
Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия?
2021-05-01T12:00
2021-05-01T12:00
2021-05-01T12:02
мы все умрём. но это не точно
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Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно
Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия?
audio/mpeg
Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно
Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечал Владимир Демидов - международный эксперт по строительству объектов транспорта и хранения для нефтегазовой отрасли.Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Дефицит природного газа" и "Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоЭксперт эпизода Владимир ДемидовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, газпром, новатэк, природный газ, технологии, экология, экономика
Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно
12:00 01.05.2021 (обновлено: 12:02 01.05.2021)
Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия?