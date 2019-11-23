Мы все умрём. Дефицит природного газа

Какие страны зависят от природного газа больше остальных? К каким изменениям в мировой политике и экономике может привести борьба за газ в ближайшие годы? Как природный газ влияет на климат? А как климат – на природный газ? Почему глобальное потепление может сыграть на руку экспортёрам газа, и больше всего – России? И какие опасности несёт избыточная добыча природного газа? На эти и другие вопросы ответил Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Сергей Капитонов
Монтаж Андрея Темнова
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