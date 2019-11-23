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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2019-11-23T12:00+0300
https://ria.ru/20191123/1561491206.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156149/12/1561491260_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_3d21c624b3314ddd9caa6edbab939af7.png
РИА Новости

Мы все умрём. Дефицит природного газа

12:00 23.11.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Дефицит природного газа
Вчера, 12:00
Природный газ – это свет, тепло, топливо, еда и бытовые товары для миллионов людей. Кроме того, это многомиллиардный рынок: на добычу, продажу и импорт газа завязана не только экономика, но и в целом комфортная жизнь во многих странах. И если газ внезапно пропадёт с рынка, произойдёт катастрофа глобального масштаба. А это вполне вероятно.
Какие страны зависят от природного газа больше остальных? К каким изменениям в мировой политике и экономике может привести борьба за газ в ближайшие годы? Как природный газ влияет на климат? А как климат – на природный газ? Почему глобальное потепление может сыграть на руку экспортёрам газа, и больше всего – России? И какие опасности несёт избыточная добыча природного газа? На эти и другие вопросы ответил Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Сергей Капитонов
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастсжиженный природный газЭкономика
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