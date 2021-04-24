https://ria.ru/20210424/petrostate-1729729118.html
Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?
Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?
Россию часто называют “petrostate”, то есть государством, которое существует за счёт продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда – или структура экспорта России более разнообразна? Сможет ли наша экономика быстро и безболезненно перестроиться, если мир завершит переход на альтернативные источники электроэнергии?
2021-04-24T10:00
2021-04-24T10:00
2021-04-24T11:46
мы все умрём. но это не точно
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развитие энергетики и ядерных технологий
экология
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Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на «зелёную» энергию?
Россию часто называют “petrostate”, то есть государством, которое существует за счёт продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда – или структура экспорта России более разнообразна? Сможет ли наша экономика быстро и безболезненно перестроиться, если мир завершит переход на альтернативные источники электроэнергии?
audio/mpeg
Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на «зелёную» энергию?
Россию часто называют “petrostate”, то есть государством, которое существует за счёт продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда – или структура экспорта России более разнообразна? Сможет ли наша экономика быстро и безболезненно перестроиться, если мир завершит переход на альтернативные источники электроэнергии?
audio/mpeg
Разобраться в теме помог Максим Вилисов - кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём БуфтякМонтаж Семёна НедовенчанногоЭксперт эпизода Максим ВилисовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, цены на нефть, подкаст, сланцевый газ, природный газ, нефть, развитие энергетики и ядерных технологий, экология
Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?
10:00 24.04.2021 (обновлено: 11:46 24.04.2021)
Россию часто называют “petrostate”, то есть государством, которое существует за счёт продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда – или структура экспорта России более разнообразна? Сможет ли наша экономика быстро и безболезненно перестроиться, если мир завершит переход на альтернативные источники электроэнергии?