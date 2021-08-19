https://ria.ru/20210819/elektromobil-1746351506.html

Мир без бензина: автомобили на электричестве, водороде или газе?

Мир без бензина: автомобили на электричестве, водороде или газе? - РИА Новости, 19.08.2021

Мир без бензина: автомобили на электричестве, водороде или газе?

Борьба за экологию: манипуляция рынком или реальная попытка уменьшить количество выбросов в атмосферу? Как измерить экологичность, стоимости производства и использования альтернативных видов топлива? Дрова против водорода, газ против розетки - что готовит будущее для автоиндустрии? И как связаны электромобили и люди с биполярным расстройством?

2021-08-19T14:00

2021-08-19T14:00

2021-08-19T14:11

не роскошь

подкаст

экономика

технологии

нефть

природный газ

бизнес

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Мир без бензина: автомобили на электричестве, водороде или газу? Борьба за экологию: манипуляция рынком или реальная попытка уменьшить количество выбросов в атмосферу? Как измерить экологичность, стоимости производства и использования альтернативных видов топлива? Дрова против водорода, газ против розетки - что готовит будущее для автоиндустрии? И как связаны электромобили и люди с биполярным расстройством? audio/mpeg

Мир без бензина: автомобили на электричестве, водороде или газу? Борьба за экологию: манипуляция рынком или реальная попытка уменьшить количество выбросов в атмосферу? Как измерить экологичность, стоимости производства и использования альтернативных видов топлива? Дрова против водорода, газ против розетки - что готовит будущее для автоиндустрии? И как связаны электромобили и люди с биполярным расстройством? audio/mpeg

Направлено ли европейское законодательство на борьбу с глобальным потеплением, или это лишь хитрый способ создания конкурентных преимуществ для своих компаний и увеличения налогов для всех остальных игроков на рынке? Ведущие подкаста Ян Хайцеэр и Антон Шапарин продолжили разговор об альтернативных видах топлива.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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