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Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего? - РИА Новости, 15.07.2021
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Человечество уже выбирало тип энергии для авто в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
2021-07-15T14:00
2021-07-15T14:00
2021-07-15T14:00
технологии
топливо
экономика
антон шапарин
ротшильды
ян хайцеэр
грета тунберг
илон маск
биржа
электричество
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Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Человечество уже выбирало тип энергии для машин в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
audio/mpeg
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Человечество уже выбирало тип энергии для машин в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
audio/mpeg
Бензин, брокеры, биржи, баланс экологии и экономики, - эти вопросы становятся центральными для человечества. Об этом и многом другом рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, топливо, экономика, антон шапарин, ротшильды, ян хайцеэр, грета тунберг, илон маск, биржа, электричество, новости - экология, автомобильные дороги, дэвид рокфеллер, tesla, автомобили, tesla motors, томас эдисон, гибдд мвд рф, генри форд, бензин, экология, аудио, подкаст, авто
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Человечество уже выбирало тип энергии для авто в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.