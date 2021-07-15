https://ria.ru/20210715/tesla-1741261420.html

Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?

Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего? - РИА Новости, 15.07.2021

Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?

Человечество уже выбирало тип энергии для авто в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.

2021-07-15T14:00

2021-07-15T14:00

2021-07-15T14:00

технологии

топливо

экономика

антон шапарин

ротшильды

ян хайцеэр

грета тунберг

илон маск

биржа

электричество

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Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего? Человечество уже выбирало тип энергии для машин в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко. audio/mpeg

Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего? Человечество уже выбирало тип энергии для машин в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко. audio/mpeg

Бензин, брокеры, биржи, баланс экологии и экономики, - эти вопросы становятся центральными для человечества. Об этом и многом другом рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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