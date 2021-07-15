Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210715/tesla-1741261420.html
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего? - РИА Новости, 15.07.2021
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Человечество уже выбирало тип энергии для авто в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
2021-07-15T14:00
2021-07-15T14:00
технологии
топливо
экономика
антон шапарин
ротшильды
ян хайцеэр
грета тунберг
илон маск
биржа
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741341449_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_78e6f6456255cade9047f3836f02d993.jpg
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Человечество уже выбирало тип энергии для машин в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
audio/mpeg
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
Человечество уже выбирало тип энергии для машин в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
audio/mpeg
Бензин, брокеры, биржи, баланс экологии и экономики, - эти вопросы становятся центральными для человечества. Об этом и многом другом рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741341449_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_2487a3b5b7f848d8870a20f3379d5de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, топливо, экономика, антон шапарин, ротшильды, ян хайцеэр, грета тунберг, илон маск, биржа, электричество, новости - экология, автомобильные дороги, дэвид рокфеллер, tesla, автомобили, tesla motors, томас эдисон, гибдд мвд рф, генри форд, бензин, экология, аудио, подкаст, авто
14:00 15.07.2021
 

Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?

Не роскошь
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?
14:00
Читать ria.ru в
Человечество уже выбирало тип энергии для авто в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
Бензин, брокеры, биржи, баланс экологии и экономики, - эти вопросы становятся центральными для человечества. Об этом и многом другом рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьТехнологииТопливоЭкономикаАнтон ШапаринРотшильдыЯн ХайцеэрГрета ТунбергИлон МаскБиржаЭлектричествоНовости - ЭкологияАвтомобильные дорогиДэвид РокфеллерTeslaАвтомобилиTesla motorsТомас ЭдисонГИБДД МВД РФГенри ФордБензинЭкологияПодкастАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
Лента новостейМолния