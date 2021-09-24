https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html

Случаи гибели туристов на Эльбрусе в 2017-2021 годах

Случаи гибели туристов на Эльбрусе в 2017-2021 годах - РИА Новости, 24.09.2021

Случаи гибели туристов на Эльбрусе в 2017-2021 годах

23 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Это жители различных регионов России, они... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:58

2021-09-24T05:58

2021-09-24T10:28

справки

эльбрус

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152625/54/1526255430_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f96be1307335c537659d6651e7dcee6d.jpg

202123 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Это жители различных регионов России, они перед выходом зарегистрировались в МЧС. В результате случившегося погибли три альпиниста.23 мая во время совершения кольца вокруг Эльбруса в районе перевала Хотю тау (высота 3500 метров), предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы альпинистов.3 мая спасатели нашли тела двух альпинистов, которые пропали в конце апреля после восхождения на Эльбрус. По данным спасателей, после восхождения на Эльбрус с северного склона группа, состоящая из гида и альпинистки, должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку".21 марта поступило сообщение, что на Эльбрусе не выходит на связь альпинист 1983 года рождения, уроженец Таганрога. На его поиски выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Приостановленные ночью поиски возобновились утром. 22 марта спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау.202019 октября на Эльбрусе пропала 30-летняя альпинистка из Санкт-Петербурга. Ее искали несколько дней, в том числе с вертолетов, но найти альпинистку так и не удалось. 24 мая 2021 года было завершено расследование уголовного дела в отношении организатора восхождения на Эльбрус и двух гидов, которых обвиняют в гибели альпинистки из Санкт-Петербурга.5 марта на горе Эльбрус на высоте 5200 метров один из участников восхождения из зарегистрированной группы из Краснодарского края заметил, как неизвестный альпинист сорвался со склона и упал в расщелину. Шестеро спасателей, выдвинувшихся на помощь, обнаружили тело альпиниста без признаков жизни. Им оказался гражданин Польши 1978 года рождения.201930 июня на Эльбрусе на высоте 5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута группа из 10 человек, в том числе шесть граждан Ирландии. Для оказания помощи навстречу группе выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели нашли альпинистов. При осуществлении спуска на высоте 3500 метров альпинист из Ирландии, 1979 года рождения, скончался, предположительно, от сердечной недостаточности.5 мая во время восхождения на Эльбрус 34-летний альпинист из Украины почувствовал недомогание, о котором сообщил спасателям. К моменту прибытия спасателей мужчина скончался.9 января лыжник из Москвы вышел покататься на гору Эльбрус и перестал выходить на связь. Вечером тело мужчины было найдено в районе станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров. Согласно материалам проверки, 37-летний мужчина катался вне обозначенных трас и погиб под лавиной.201822 августа на высоте между 4200 и 4300 метров на Эльбрусе ударила молния, в результате пострадали два альпиниста. Один из них — мужчина из Брянска скончался во время транспортировки, а вторая пострадавшая — также жительница Брянска была доставлена в больницу поселка Эльбрус.13 августа в МЧС поступила информация, что на высоте 5600 метров пропал альпинист-одиночка, 1960 года рождения из Волгограда, не зарегистрированный в спасательной службе. Спасатели не исключали, что спортсмен пошел дальше по маршруту на территорию Карачаево-Черкесии. Работы по поиску альпиниста велись на южном и восточном склонах Эльбруса, спортсмена также искали с помощью вертолетов, но никаких его следов не обнаружили. 26 августа тело пропавшего спортсмена обнаружила группа альпинистов, проходивших в районе ледника Битюк-Тюбе на западной стороне Эльбруса на высоте около 4300 метров.11 августа на Эльбрусе в районе Гара-Баши на высоте 5000 метров при восхождении у одного из членов группы из Австрии произошла остановка сердца. Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста в поселок Терскол.12 марта на горе Эльбрус на высоте 3700-3800 метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши. В тот же день спасатели обнаружили тело спортсмена на высоте 3900 метров. Погибшим оказался житель Москвы 1998 года рождения.201722 августа на Эльбрусе на высоте 4,1 тысячи метров в районе скал Пастухова альпинисту стало плохо и он попросил о помощи. На помощь спортсмену вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Альпинист, 55-летний житель Москвы, скончался до того, как спасатели дошли до него.27 апреля на восточной стороне Эльбруса на высоте около 4,9 тысячи метров сорвались два альпиниста. Мужчина погиб, женщина получила травмы головы. Она скончалась во время транспортировки вниз. Всего в группе альпинистов было четыре человека.3 февраля в 12.17 мск поступило сообщение, что в ущелье Гара-Баши на восточном склоне Эльбруса на высоте около 3600 метров со скалы сорвался человек. На место происшествия выдвинулись шестеро спасателей, которые около 13.50 мск обнаружили тело погибшего. Погибшим оказался житель подмосковного города Дмитров, 1965 года рождения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

эльбрус

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе