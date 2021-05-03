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На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
Спасатели нашли тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T00:32
2021-05-03T00:32
2021-05-03T00:32
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
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НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.Ранее сообщалось, что после восхождения на Эльбрус с северного склона группа, состоящая из гида и альпинистки, должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". Их искали спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России."На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида", - говорится в сообщении отряда в Instagram.
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия