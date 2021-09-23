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Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе
Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе - РИА Новости, 23.09.2021
Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе
Три альпиниста из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь после ухудшения погоды, погибли, еще восемь найдены живыми, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:13
2021-09-23T23:13
2021-09-23T23:39
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НАЛЬЧИК, 23 сен - РИА Новости. Три альпиниста из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь после ухудшения погоды, погибли, еще восемь найдены живыми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах КБР.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четыре человека, один из них один без признаков жизни."На данный момент нашли 11 человек – трое погибших, восемь живых", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что одна из погибших – женщина."Группа изначально состояла из 23 человек, но на гору поднялись не все, по предварительным данным, 19-20 человек. Это жители различных регионов России, они перед выходом зарегистрировались в МЧС", - отметил собеседник агентства.Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более метра. Спасатели осуществляют поиски с 5 тысяч метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни", - говорится в сообщении.
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происшествия, эльбрус, россия
23:13 23.09.2021 (обновлено: 23:39 23.09.2021)
Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе
На Эльбрусе погибли три альпиниста, еще восемь нашли живыми
НАЛЬЧИК, 23 сен - РИА Новости.
Три альпиниста из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе
помощь после ухудшения погоды, погибли, еще восемь найдены живыми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах КБР.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четыре человека, один из них один без признаков жизни.
"На данный момент нашли 11 человек – трое погибших, восемь живых", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что одна из погибших – женщина.
"Группа изначально состояла из 23 человек, но на гору поднялись не все, по предварительным данным, 19-20 человек. Это жители различных регионов России, они перед выходом зарегистрировались в МЧС", - отметил собеседник агентства.
Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более метра. Спасатели осуществляют поиски с 5 тысяч метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни", - говорится в сообщении.