https://ria.ru/20210923/elbrus-1751541446.html

Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе

Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе - РИА Новости, 23.09.2021

Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе

Три альпиниста из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь после ухудшения погоды, погибли, еще восемь найдены живыми, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T23:13

2021-09-23T23:13

2021-09-23T23:39

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эльбрус

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НАЛЬЧИК, 23 сен - РИА Новости. Три альпиниста из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь после ухудшения погоды, погибли, еще восемь найдены живыми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах КБР.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четыре человека, один из них один без признаков жизни."На данный момент нашли 11 человек – трое погибших, восемь живых", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что одна из погибших – женщина."Группа изначально состояла из 23 человек, но на гору поднялись не все, по предварительным данным, 19-20 человек. Это жители различных регионов России, они перед выходом зарегистрировались в МЧС", - отметил собеседник агентства.Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более метра. Спасатели осуществляют поиски с 5 тысяч метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210919/gora-1750853688.html

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происшествия, эльбрус, россия